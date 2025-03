Ce Maine Coon qui joue au billard n'a pas vraiment compris les règles mais attire l'attention avec ses pattes impressionnantes

Lorsqu’ils voient une sphère, quelle qu’en soit la taille, les chiens ne résistent pas à l’envie de s’en saisir et de l’agiter dans tous les sens. C’est un trait que l’on retrouve aussi chez les chats, y compris un magnifique Maine Coon qui répond au nom de Samson.

Sa beauté ne vient pas seulement de son épais pelage gris, mais aussi de ses grosses pattes avant qui sont d’ailleurs dotées de plus d’orteils que la plupart des autres chats. Samson est, en effet, un félin polydactyle.

Samson apparaît dans une vidéo mise en ligne le 11 février 2025 sur le compte TikTok qui lui est consacré et qui est suivi par près de 5000 abonnés. La séquence en question a généré plus de 900 000 vues sur le réseau social et est relayée par Parade Pets.

Elle montre le matou alors qu’il s’active autour d’une table de billard. Une mini-table, pour être plus précis. Comme elle est petite et posée par terre, Samson n’a aucun effort à faire pour accéder aux boules et jouer… Selon ses propres règles.

« Ces pattes sont dignes de gouverner un royaume »

Le chat se contente de manier les boules les unes après les autres en s’aidant de ses pattes à la taille impressionnante, et cela semble l’amuser et concentrer toute son attention. Ce sont d’ailleurs ses pattes qui lui valent l’admiration de nombreux internautes, qui se sont exprimés à ce sujet dans les commentaires.



sissi186 a ainsi été séduite par les « pattounes » du félin. Pour a d, « ces pattes sont dignes de gouverner un royaume pour de vrai ». Quant à Cori Boggs Manning, elle les compare à des « maniques », ces gants dont on se sert en cuisine pour se protéger de la chaleur des plats, du four, etc.

Les chats polydactyles ont toujours exercé une certaine fascination parmi les humains. L’écrivain Ernest Hemingway avait justement une chatte possédant plus de doigts que la normale et qu’il avait appelée Snow White. Ses descendants habitent d’ailleurs l’ancienne maison de l’auteur du « Vieil Homme et la Mer », qui fait partie des destinations touristiques que tout amoureux de chats se doit de visiter au moins une fois dans sa vie.