Une jeune actrice traverse les incendies avec courage pour sauver son vieux chat qui était enfermé chez elle

Alors que les flammes ravageaient sa ville, Samantha Rose Baldwin était déterminée à retrouver sa boule de poils bien aimée et à la sauver de cet enfer. Comme le racontent nos confrères de Daily Mail, la jeune femme de 26 ans a sauté dans son véhicule pour rentrer chez elle.

« Quand je suis arrivée à proximité de chez moi, les voitures n’avançaient plus. Il y avait beaucoup de circulation et quand j’ai regardé mon GPS, il m’a dit qu’il me faudrait encore au moins 2 heures pour rentrer. C’est à ce moment-là que j’ai décidé de garer ma voiture et de courir », confie Samantha.

Cette dernière a couru environ 15 minutes sur Sunset Boulevard, avant de pouvoir enfin pousser la porte de son domicile.

© CNN

Une scène de chaos

Une fois à l’intérieur de son appartement, Samantha a passé 20 minutes à essayer de retrouver Kitty, sa minette âgée de 10 ans qui s’était cachée. Lorsqu’elle a réussi à mettre la main sur elle, la jeune femme l’a attrapée, enveloppée dans une couverture et placée dans un sac à dos de transport pour chat.

« Une fois dehors, le feu s'était rapproché de nous et le chemin pour retourner à ma voiture n'était plus une option, confie-t-elle, je me suis demandé où je devais aller. Le feu était tout autour de nous. Le plus terrifiant, c'était quand une grosse rafale de vent et de fumée arrivait si vite qu'on ne pouvait plus rien voir. »

Au cœur du chaos, l’actrice a décidé de rejoindre l’océan. « Je courais pour sauver ma vie avec mon chat sur mon dos et une valise à roulettes, poursuit-elle, j’ai dû esquiver les branches enflammées et les feuilles de palmier qui tombaient au sol autour de moi. J’avais l'impression que c'était quelque chose que je verrais ou ferais dans un film d'action, pas dans ma vraie vie. »

« Je suis très reconnaissante que mon père et mon chat soient sains et saufs »

Quand Samantha est arrivée sur la plage, elle a pu retrouver son papa qui s’était également réfugié près de l’océan après avoir évacué les élèves de l’école dans laquelle il travaille en tant qu’agent de sécurité.

« J'ai mal à la poitrine et j'ai un peu mal à la gorge, mais dans l'ensemble, je suis très reconnaissante d'être en vie et que mon père et mon chat soient sains et saufs », révèle l’actrice, qui séjourne actuellement chez un ami.

Pour la petite anecdote de fin, Samantha s’était constituée famille d’accueil pour Kitty, qui avait échappé à l’ouragan Maria en 2017, puis a fini par l’adopter.

© Samantha Rose Baldwin