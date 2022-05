Rescapé d’un incendie dans une décharge, un chaton sévèrement brûlé s’en remet avec un courage remarquable

Savannah impressionne les vétérinaires par son incroyable résilience. Victime d’un incendie, cette jeune chatte errante franchit les étapes de guérison les unes après les autres malgré la douleur. Elle s’apprête à rejoindre sa famille d’accueil, avant d’envisager l’adoption.

Un chaton sauvé d’un incendie dans une décharge fait preuve d’une grande détermination pour s’en remettre et reprendre le cours normal de sa vie, rapportait 8NewsNow le mardi 3 mai.

Le félin en question a été nommé Savannah par ses sauveurs, l’équipe de The Animal Foundation en l’occurrence. Il s’agit d’une association basée à Las Vegas, dans l’Etat du Nevada. Âgée de 4 semaines, cette chatte avait été secourue lors d’un incendie survenu dans une décharge.



8NewsNow

Elle souffre, depuis, de brûlures sur tout le corps. Elle en a perdu ses vibrisses et la majeure partie de son pelage. Ce qui inquiétait le plus les vétérinaires et les membres de The Animal Foundation, c’était l’état de ses pattes. « Les brûlures peuvent s'infecter, nous devons donc les traiter de manière agressive et garder ces zones bandées, et nous devons administrer des analgésiques », indique Kelsey Pizzi, bénévole au sein de l’association.

Toutefois, les vétérinaires sont aujourd’hui optimistes, aidés en cela par la résilience et le courage dont Savannah fait preuve depuis son sauvetage.

Bientôt en famille d’accueil

Une vidéo postée mardi sur le compte Instagram de The Animal Foundation retrace l’histoire du chaton et ses progrès. On peut notamment l’y voir se nourrir seule. Au départ, elle mangeait de la nourriture humide mélangée à de l’eau pour faciliter l’absorption et contribuer à la réhydrater, mais elle est rapidement passée à une alimentation plus proche de la normale.

8NewsNow

Savannah est petite, mais elle ne manque pas de caractère. Elle doit encore rester sous surveillance pendant 2 à 4 jours. Les vétérinaires veulent s’assurer qu’elle ne souffre pas de problèmes respiratoires liés à l’inhalation de fumées toxiques. Ensuite, elle sera confiée à une famille d’accueil chez laquelle elle poursuivra sa convalescence.