Un perroquet voit un chat par la fenêtre et utilise son bec, ainsi que sa voix, pour faire connaissance (vidéo)

Coco, un Gris du Gabon, partage sa maison de Belfast (Irlande du Nord) avec sa propriétaire, Claire Rosa. Les amis comptabilisent près de 13 mille abonnés sur leur compte TikTok, et pour cause. Les aventures du perroquet plaisent beaucoup aux internautes, surtout quand ce dernier interagit avec sa maîtresse, ainsi que ses amis.

Les perroquets sont connus pour imiter à la perfection les bruits qui les entourent, dont la voix des humains. Parallèlement, ce sont des animaux dotés de capacités cognitives très développées, proches des primates, comme le révèlent plusieurs sources. La manière dont Coco interagit avec son entourage en est la preuve.

@clairerosa90 / TikTok

Une rencontre amusante

Dans une vidéo postée sur TikTok et relayée par Parade Pets, on voit Coco perché sur sa branche contre la fenêtre. De l’autre côté de la vitre se trouve un chat bicolore. Celui-ci semble très intrigué par l’oiseau, et, réciproquement, Coco est ravi d’avoir de la visite. Il observe son nouvel ami félin, puis tape dans la vitre avec son bec pour attirer son attention.

Un monologue amusant du perroquet suit, dans lequel il prononce certaines phrases telles que : « Il y a un oiseau », ce qui, selon Claire, signifie qu’il se présente en tant qu’oiseau, et « va-t'en chat », ce qui rend la scène d’autant plus cocasse.

A lire aussi : Un chat rancunier rappelle à sa façon à ses humains qu'ils n'auraient jamais dû partir en vacances sans lui

De nombreux internautes ont commenté la publication et beaucoup étaient impressionnés par l’intelligence de Coco, qui semblait savoir qu’il interagissait avec un chat : « Ce n’est pas le fait qu’il puisse recréer la parole humaine, c’est le fait qu’il connaisse le contexte approprié dans lequel le faire », soulignait une personne, « Au début, je n’avais pas réalisé que c’était le perroquet qui parlait », assurait une autre personne.

Grâce à ses capacités, Coco n’a aucun mal à se faire des amis, qu’ils soient humains ou félins.