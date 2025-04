Expulsées puis accueillies ensemble au refuge, ces 2 chattes de 11 ans espèrent pouvoir intégrer conjointement leur future famille

C’est dans la Sarthe, à Yvré-l’Évêque, que Bulle et Brume, 2 chattes, sont arrivées au refuge de la SPA. Sur la réserve, elles apprennent à s’acclimater à leur nouvelle vie après une passé marqué par la violence et le rejet. Une chose est sûre : les 2 amies félines seraient bien mieux au sein de la même famille.

Sensibles au bien-être de leurs protégés, les bénévoles cernent souvent rapidement les besoins des chats et des chiens qui se présentent dans leur structure. Ces 2 chattes, accueillies conjointement, ne devraient pas être séparées, estiment les bénévoles. Elles ont tout vécu ensemble et s’apportent beaucoup l’une et l’autre.

« Elle ne comprennent pas trop ce qu’il se passe »

Nos confrères d’Actu Le Mans, l’indiquaient, nous avons peu d’éléments concernant le passé des 2 félines. On sait qu’elles ont été expulsées de leur ancien domicile et qu’elles ont pu, dans la foulée, être prise en charge par la SPA d’Yvré-l’Évêque. Nous n’en savons pas plus concernant les 2 amies qui sont très proches l’une de l’autre et qui ne trouvent la sécurité que l’une en présence de l’autre.

Naïs Venanzi, à la tête de la SPA, expliquait : « Elle ne comprennent pas trop ce qu’il se passe, elles restent pour le moment assez timides et restent souvent ensemble ».

SPA d'Yvré-l'Évêque

L’importance de garder les duos soudés

Certaines adoptions sont à envisager à 2. En effet, après un épisode traumatique, il est préférable de ne pas séparer les duos qui démarrent une réparation en même temps. Dans l’environnement d’une famille hostile, puis dans un refuge où tout est inconnu, les animaux qui fonctionnent à 2 ont souvent une résilience hors du commun qui leur permet de se relever parfois plus rapidement que d’autres.

En conséquence, de nombreux bénévoles insistent sur cette importance d’une adoption en duo, souvent comprise par de potentiels adoptants.

SPA d'Yvré-l'Évêque

Une famille pour Brume et Bulle

L’une a un pelage tricolore, l’autre est tigrée. Aussi adorables l’une que l’autre, ces chattes de 11 ans qui sont douces, malgré leur lourd passé, sont aujourd’hui à la recherche d’une famille. La SPA d’Yvré-l’Évêque entend médiatiser au maximum leur situation afin de pouvoir sélectionner la famille idéale, prête à leur offrir l’attention et les soins nécessaires.

Bulle et Brume, malgré leurs appréhensions, sont résolues à surmonter les épreuves vécues par le passé et espèrent poursuivre leur route l’une à côté de l’autre.