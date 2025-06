Une chatte accouche de 5 adorables chatons gris mais chacun d’une nuance différente (vidéo)

Une scène aussi attendrissante qu’insolite a récemment conquis les internautes sur TikTok : 5 chatons gris, tous issus de la même portée, mais arborant chacun une nuance différente. Une vidéo qui a rapidement fait le tour du web, tant ce dégradé naturel et parfaitement félin a su captiver les cœurs.

Les chats au pelage gris possèdent une élégance naturelle et un charme discret qui les rendent tout simplement irrésistibles. Les personnes qui en comptent un au sein de leur famille peuvent en témoigner. Que dire alors lorsqu’elles en ont plusieurs et que chacun affiche une nuance différente de gris ? Cela ne peut évidemment donner lieu qu’à l’émerveillement.

Ce n’est assurément pas Maja qui dira le contraire. Cette jeune femme originaire de Pologne et se faisant appeler « @podwi3czorek » sur TikTok est la propriétaire d’une adorable chatte grise ayant récemment mis au monde 5 magnifiques chatons de la même couleur, mais dont les pelages arborent des tons différents.

Maja les a présentés un par un dans une vidéo qu’elle a mise en ligne le 21 avril 2025 sur le réseau social, où elle est devenue virale en générant 29,5 millions de vues, et que relaie Newsweek.



@podwi3czorek / TikTok

Dans cette séquence, on la voit montrer les petits félins en allant du plus foncé au plus clair, le dernier étant presque blanc.

« L'imprimante de maman est à court d'encre », a-t-elle écrit dans la vidéo avec une pointe d’humour. Voici la séquence en question :

La maman présentée à son tour

En répondant à l’un des nombreux commentaires d’internautes attendris, Maja a précisé que les chatons sont de race Scottish Fold. Il s’agirait probablement de la variété Scottish et Highland Straigh, les oreilles de leur mère n’étant pas repliées.

L’une des personnes ayant commenté a justement demandé à voir la maman. Une requête à laquelle la Polonaise a répondu favorablement. Elle a, en effet, partagé une autre vidéo le lendemain où l’on peut voir la génitrice allaitant ses petits.

Cette fois-ci, les chatons n’étaient pas présentés du plus foncé au plus clair, mais simplement blottis contre leur maman dans un tendre moment de complicité.