Un père et sa fille de 8 ans pleurent de joie en retrouvant leur chat bien aimé qu'ils avaient perdu dans les incendies

Carrot Cake peut remercier sa bonne étoile. Le chat a été trouvé dans une zone incendiée à Altadena, par un secouriste. Comme le révèle un article publié sur le site web de Parade Pets, il avait inhalé de la fumée, et souffrait de brûlures au niveau des pattes ainsi que de déshydratation. À la suite de son sauvetage, le rescapé a été transporté d’urgence à la Pasadena Humane.

Une fois en sécurité, la boule de poils a reçu tous les soins nécessaires à son bon rétablissement. Heureusement, elle était identifiée par puce électronique, ce qui a permis à ses sauveurs de retrouver sa famille !

© Pasadena Humane / Instagram

« Beaucoup de larmes et de câlins »

« Le propriétaire de Carrot Cake nous a répondu et s’est précipité au refuge, déclare l’organisme sur sa page Instagram, ils avaient tout perdu dans les incendies et n’avaient pas vu leur chat depuis des jours. Les retrouvailles furent émouvantes, avec beaucoup de larmes et de câlins heureux. »

Lorsqu’il a revu son compagnon aux pattes de velours, l’homme « a immédiatement appelé sa fille de 8 ans pour annoncer la bonne nouvelle ». Tous les membres du foyer « étaient si reconnaissants que leur chat bien aimé soit vivant et de retour ».

Réuni avec les personnes les plus importantes de sa vie, Carrot Cake va pouvoir retrouver la sérénité et regoûter au bonheur de la vie de famille. Après cette tragédie terrible, il est réconfortant de contempler de telles lueurs d’espoir.

© Pasadena Humane / Instagram

Plus de 800 animaux pris en charge

Comme l’explique l’organisation, plus de 800 animaux ont été accueillis à la suite des incendies. « Beaucoup sont brûlés et ont besoin de soins médicaux d’urgence », précise-t-elle. Pléthore d’entre eux n’ont malheureusement plus de foyer, et se retrouvent orphelins.

Les sauveteurs animaliers ont lancé un appel aux dons pour pouvoir soigner tout ce petit monde. Lorsque cela sera possible, les rescapés seront proposés à l’adoption. Ce sera l’occasion de prendre un nouveau départ dans la vie. Un départ placé sous le signe de l’espoir...

A lire aussi : Le soulagement d'une chatte retrouvant ses humains après s'être "égarée" dans leur nouvelle maison (vidéo)