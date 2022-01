Piégé dans un égout pendant 1 semaine, ce chaton reçoit une aide précieuse de la part des pompiers

Pompiers et bénévoles d’une association ont réussi une délicate opération de sauvetage qui a duré 2 jours. Ils ont ainsi pu libérer un chaton qui était pris au piège dans un égout depuis une semaine. L’animal se porte bien.

Un chaton coincé dans un égout depuis plusieurs jours a été sauvé grâce à l’intervention conjointe des pompiers et d’une association, comme le rapportait Newsweek.

Le sauvetage a eu lieu à Phoenix, dans l’Etat de l’Arizona. Plusieurs riverains entendaient des miaulements depuis une semaine et avaient contacté les secours à ce sujet. Ce sont finalement les pompiers de la Station 61 qui se sont rendus sur les lieux, aux côtés d’une équipe de l’Arizona Humane Society.

Ne parvenant pas à atteindre le petit félin, soldats du feu et bénévoles ont décidé de placer une cage piège dans l’égout, dans l’espoir d’y attirer le chaton avec de la nourriture. Un stratagème qui a porté ses fruits.

Une vidéo postée sur la page Facebook de l’Arizona Humane Society montre le sauvetage. On y voit d’abord les intervenants retirer la plaque d’égout et inspecter l’endroit, puis, le lendemain, remonter la cage-piège avec le chaton à l’intérieur.

Le chaton est en sécurité et en bonne santé

L’animal était enfin en sécurité. Il a aussitôt été emmené à la clinique vétérinaire de l’association, le Second Chance Animal Trauma Hospital, où il a été examiné et soigné. Le chaton a notamment été traité contre les puces, et son état de santé ne suscitait aucune inquiétude.

Le personnel de l’Arizona Humane Society continuera d’en prendre soin, en attendant de le placer en famille d’accueil et de lui trouver un adoptant.

Bénévoles et pompiers ont fait preuve de patience et su coordonner leurs efforts pour sauver une précieuse vie, celle d’un petit chat qui n’avait aucune chance de s’en sortir sans cela.