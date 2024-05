La réaction déchirante d'une chatte comprenant qu'elle ne prendra plus le petit déjeuner avec sa soeur disparue la veille (vidéo)

Willow est inconsolable depuis que sa meilleure amie Lucky n’est plus à ses côtés. Cette dernière s’en est allée au paradis des chats, laissant sa congénère orpheline d’elle. Le lendemain de sa disparition, Willow ne comprenait pourquoi elle n’était pas là pour prendre son petit déjeuner avec elle comme tous les matins.

La perte d’un animal de compagnie est une épreuve douloureuse, tant pour son propriétaire que pour le reste de sa famille. Cela inclut les autres animaux qui l’ont côtoyé et ont vécu une belle complicité avec lui. C’est malheureusement ce qu’a vécu récemment une chatte appelée Willow. La meilleure amie de cette féline à la robe tigrée s’en est allée après avoir partagé son quotidien pendant des années.

Leur propriétaire Sarra Cicero, âgée de 23 ans et vivant au Canada, a posté une vidéo montrant une scène poignante, celle de la réaction de Willow au lendemain de la disparition de sa congénère séniore, qui répondait au nom de Lucky.



@sarracicero / TikTok

« Elle a perdu sa sœur hier. C’est son premier matin à attendre seule son petit déjeuner », indique Sarra Ciceron dans la vidéo en question que relaie Newsweek.

On y voit effectivement la chatte tabby endeuillée assise face au frigo, tête baissée puis cherchant son amie du regard. D’habitude, Lucky la rejoignait rapidement et toutes les 2 dégustaient leur premier repas de la journée côte à côte. Ce n’était hélas pas le cas ce matin-là.

« Elle est définitivement triste et confuse […], mais elle va bien », assurait la jeune femme après la publication de cette séquence.

Lucky avait été adoptée par la famille de Sarra Ciceron en 2008, alors qu’elle était une jeune chatte errante enceinte. Elle est décédée à l’âge de 16 ans.

5 ans d’amitié et de complicité

La défunte féline et Willow avaient passé les 5 dernières années ensemble et elles formaient un duo soudé et complice.

La vidéo a ému de très nombreux internautes. Mise en ligne le 21 avril 2024, elle totalise 7,1 millions de vues sur TikTok.

Une autre vidéo partagée par Sarra Ciceron nous permet de découvrir la regrettée Lucky, qui manque terriblement à Willow et à sa maîtresse. Elle la montre au crépuscule de sa vie, se promenant dans le jardin et partageant un moment de tendresse avec son humaine. La voici :

A lire aussi : Un chat au regard triste se transforme en retrouvant son propriétaire après 2 ans de séparation