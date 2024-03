Un chat âgé ayant connu la maladie et la négligence impressionne un couple par sa volonté de vivre

Un homme et sa partenaire ont pris un congé sabbatique pour aider les animaux pendant leur temps libre. Ils ont fait la rencontre de Lenny, ultérieurement renommé Felix, dans la ville de Lancaster, au Royaume-Uni. L’histoire du chat les a rendus admiratifs, si bien qu’ils ont décidé de l’adopter.

Il faut dire que Felix revient de loin, car sa vie a été très mouvementée. Il est tombé gravement malade à plusieurs reprises, mais s’en est toujours miraculeusement sorti. Il a notamment survécu à la grippe féline, qui peut avoir des conséquences désastreuses si elle n’est pas soignée.

photo d'illustration

« Nous avons insisté pour l'adopter »

La maladie n’est pas le seul fléau qui s’est abattu sur Felix. Le quadrupède a vécu au sein d’un « foyer dysfonctionnel », selon The Guardian, avec « 22 chats, 6 chiens et plusieurs lapins ». Son propriétaire a accumulé les animaux sans pouvoir répondre à leurs besoins. C'est ce que l’on qualifie généralement de Syndrome de Noé. Les boules de poils ont été saisies et réparties dans différents refuges.

Felix a intégré l’un d’eux. C’est là qu’il a fait la connaissance de ses bienfaiteurs, qui faisaient du bénévolat pour l’organisme. Ils ont tout de suite été séduits par ce « chat de caractère » qui ne se souciait de rien autour de lui mis à part son bien-être : « Nous avons croisé Lenny se prélassant au soleil, inconscient du fait qu'il bloquait le passage » partageait le narrateur.

photo d'illustration

Ils lui ont offert une belle retraite

Cette nonchalance assumée a plu au couple, qui a demandé de l’adopter. Le personnel du refuge était d’abord réticent à cause des antécédents de Felix. Il savait qu’il était en sécurité dans ses locaux, mais a finalement accepté de le laisser partir. Après tout, il méritait aussi d’avoir sa maison et une belle vie, peu importe son âge !

Et c’est ce qu’il a eu pendant plusieurs années : « Félix menait une vie heureuse et léthargique [...] Nous l'aimions beaucoup et il nous le rendait bien » témoignait son maître. Le chat s’est éteint auprès de ses propriétaires aimants après avoir passé des moments inoubliables en leur compagnie. Sa retraite aura été merveilleuse et lui a permis d’oublier tout ce qu’il avait vécu auparavant.