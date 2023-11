La rencontre qui change tout : Une chatte attendant sa chance depuis 800 jours reçoit la visite d'un propriétaire félin endeuillé

Lennox, une chatte à la robe tigrée, avait été secourue par Sparkle Cat Rescue, une association basée à Burlington en Caroline du Nord (Etats-Unis). Elle avait été sauvée d’une propriété surpeuplée de félins.

Elle était extrêmement réservée à cause de sa traumatisante vie passée. Elle avait plus que jamais besoin de calme et de réconfort.



Sparkle Cat Rescue / Instagram

Les bénévoles ont vite vu que Lennox était beaucoup plus à l’aise avec les humains qu’en présence de ses congénères. Elle se montrait très affectueuse envers les gens une fois sa timidité vaincue.

Pendant plus de 2 années, elle a séjourné dans plusieurs familles d’accueil. Elle avait souvent du mal à s’adapter à ces différents environnements, notamment parce qu’ils comprenaient des chats et que cela la soumettait à un stress intense.



Sparkle Cat Rescue / Instagram

Avec les humains, ce n’était pas du tout la même chose ; elle a toujours été confiante et détendue. « Elle adore les chaussures. Elle est obsédée par les cheveux des gens et grimpe sur une chaise ou un canapé derrière vous et peut commencer à renifler et à jouer avec vos cheveux », dit d’elle Sparkle Cat Rescue à Love Meow.



Sparkle Cat Rescue / Instagram

« Son humain l'a finalement trouvée »

Au bout de 26 mois d’attente, Lennox a enfin vu la chance lui sourire. Un homme appelé Chris est venu au refuge Sparkle Cat Rescue à la recherche d’un chat à adopter après le décès de son compagnon félin, qui était à ses côtés depuis 15 ans.

Il était censé rencontrer d’autres chats, mais c’est Lennox qui a attiré son attention. La chatte tabby s’est approchée de lui et l’a regardé droit dans les yeux. C’était le coup de foudre.



Sparkle Cat Rescue / Instagram

« Après 792 jours en famille d'accueil, son humain l'a finalement trouvée, indique l’association. Elle a le meilleur papa chat de tous les temps ».

« Tout va très bien, assure l’adoptant en donnant des nouvelles de Lennox. Nous nous amusons beaucoup ensemble. Elle dort avec moi tous les soirs et adore se faire caresser le ventre ».

Sparkle Cat Rescue / Instagram