Un chat émeut sa propriétaire en adoptant un objet laissé par sa défunte grand-mère

A travers un objet confectionné par sa regrettée grand-mère et dont son chat a pris possession, c’est le précieux souvenir de cette dame au grand cœur que Christy peut garder vivant et contempler au quotidien. Le félin ne peut véritablement plus se passer de ce jouet artisanal qui l’accompagne absolument partout.

Christy Williams avait adopté Bug, un adorable chat roux, alors qu’il n’était encore qu’un tout petit chaton. Il avait été découvert seul dans une ferme.

Bug était très vite devenu un membre à part entière de la famille, aimé de tous. Il a été de tous les moments clés de la vie de Christy Williams, les plus joyeux comme les plus tristes.



Christy Williams

Parmi les douloureuses épreuves récemment vécues par cette dernière figure le décès de sa grand-mère, qui était une grande amoureuse des animaux. Christy Williams a trouvé énormément de réconfort auprès de son chat, qui l’a aidée à surmonter cette perte.

Quelques jours après la disparition de sa grand-mère, Christy Williams s’est rendue chez elle pour récupérer quelques objets qui appartenaient à la défunte. Elle a découvert, parmi celles-ci, une corde tressée confectionnée par sa mamie.

La jeune femme lui a rapidement trouvé un surnom : Ropey. « Ma grand-mère, Brenda, a créé Ropey pour une raison que j’ignore. Après son décès, nous avons récupéré ses affaires de couture et d'artisanat et avons trouvé Ropey là-dedans », raconte-t-elle à The Dodo.

Le chat a trouvé Ropey et c’était pour lui une véritable révélation. Depuis ce jour, il ne peut plus se passer de la corde tressée. « Un jour, Bug est sorti de la pièce avec Ropey dans la bouche. Depuis, il emmène Ropey partout avec lui », relate Christy Williams.



Christy Williams

Inséparables

Quoi qu’il fasse, le jouet fabriqué par la grand-mère de sa maîtresse l’accompagne. « Bug emmène Ropey à la litière, à la gamelle de nourriture, au lit et à son arbre à chat », dit sa propriétaire.

Cette attitude l’émeut au plus haut point. C’est un peu comme si Bug rendait hommage à Brenda à sa manière.



Christy Williams

Christy Williams, quant à elle, a décidé de le faire à travers un tatouage. Elle s’est ainsi fait tatouer la corde tressée que Bug affectionne tant. « Ropey est important pour moi car il représente l'amour inconditionnel, explique-t-elle. De plus, il représente ma grand-mère. Elle était une grande amoureuse des animaux et faisait tout ce qui était en son pouvoir pour prendre soin de ceux qui l'entouraient. Elle était un ange sur Terre et mon tatouage Ropey en est un rappel ».

Christy Williams