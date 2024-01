Elle s'attend à une proposition d'emploi quand un refuge l'appelle, mais apprend qu'il s'agit de son chat disparu 6 années plus tôt

Un chat perdu en 2017 a refait surface contre toute attente plus de 6 années plus tard grâce à sa puce d’identification. Même si elle a longtemps espéré ce moment, sa propriétaire a été extrêmement surprise quand une association l’a appelée pour le lui annoncer.

Un chat est revenu auprès de sa famille après être resté introuvable pendant 6 ans, rapportait Riotact.

Vanessa Niven avait adopté Zephyr, un magnifique chat noir, quand ce dernier n’était encore qu’un tout jeune chaton. C’est son frère qui le lui avait donné après l’accouchement de la chatte de ce dernier.



Riotact

Zephyr n’était pas du genre à avoir des effusions de tendresse, mais il était extrêmement gentil et aimait bien se blottir contre sa maîtresse de temps en temps pour recevoir ses caresses.

Tout allait bien jusqu’à cette triste journée de 2017. Le chat avait alors 6 ans. La famille venait d’emménager à McKellar dans la banlieue de Canberra (Australie) et une violente tempête s’était abattue sur la région. Zephyr avait pris peur et s’était enfui en courant, disparaissant totalement.

Vanessa Niven et ses proches l’avaient longtemps recherché, mais Zephyr n’avait plus donné signe de vie. Au bout de quelques années, sa propriétaire avait supposé qu’il n’était plus de ce monde.

Début janvier 2024, Vanessa Niven a vu le numéro de la RSPCA locale s’afficher sur son téléphone. Elle se disait que c’était peut-être une proposition d’emploi, car elle est auxiliaire vétérinaire et avait postulé un peu partout quelque temps auparavant. Son interlocutrice l’appelait toutefois pour une tout autre raison ; elle lui a annoncé que l’on venait de retrouver son chat Zephyr.

« J’étais sous le choc »

« J’étais sous le choc. 6 ans, c’est plutôt long », dit-elle à Riotact. Il lui a fallu du temps pour « digérer » l’information et réaliser qu’il s’agissait bien de son ami félin.

Zephyr avait été recueilli par une dame âgée qui le croyait errant. Animée de bonnes intentions, elle avait commencé par le nourrir avant de lui ouvrir les portes de son foyer. Ce n’est que récemment que la RSPCA ACT a eu le chat entre les mains pour le passer au lecteur de puce d’identification. Grâce à celle-ci, l’association a obtenu les coordonnées de Vanessa Niven.



Riotact

A lire aussi : Ce chat ressent un amour inconditionnel pour les balades en laisse (vidéo)

« Cela nous rend si heureux lorsque nous scannons les informations d'un animal, appelons le numéro de téléphone enregistré et que le propriétaire répond, ravi d'apprendre que son animal est sain et sauf », confie Michelle Robertson, directrice de la RSPCA ACT.

A présent âgé de 12 ans, Zephyr se réhabitue petit à petit à cet environnement familial qu’il avait quitté 6 ans plus tôt. Il a fait connaissance avec l’autre chat de Vanessa Niven et n’a probablement pas totalement oublié sa propriétaire. C’est, en tout cas, ce que pense celle-ci, car lorsqu’il s’est approché d’elle, il s’est mis à ronronner et à se frotter contre sa jambe.