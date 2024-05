Ce chat géant attendait depuis si longtemps de se retrouver de l'autre côté de la fenêtre qu'il croyait rêver en découvrant son petit paradis (vidéo)

Pour protéger son chat Maine Coon appelé Kusa, Chas le gardait autant que possible à l’intérieur. Lui, en revanche, ne pensait qu’à une chose ; découvrir cet extérieur qui le fascinait et lui était inaccessible tout en étant si proche. Il a finalement eu l’occasion de le faire.

En avril 2023, nous vous parlions de Kusa, ce magnifique chat Maine Coon dont la propriétaire avait posté une vidéo montrant sa croissance spectaculaire. Chas, alias « @through.the.lleave » sur TikTok, faisait ainsi découvrir aux internautes un enchaînement de photos du félin prises mois après mois. Kusa passait ainsi de minuscule chaton à matou géant et majestueux en une poignée de secondes.

Plus récemment, Chas a mis en ligne une nouvelle vidéo de Kusa, où on voit le félin assis sur un fauteuil et contemplant l’extérieur depuis la fenêtre, qui donnait sur une petite terrasse, avec une certaine mélancolie.

Sa propriétaire explique qu’elle préférait ne pas le laisser s’aventurer dehors par crainte pour sa sécurité. Il passait donc le plus clair de son temps à l’intérieur, alors que ce qui se passait dehors semblait beaucoup l’intéresser.

Il ne pouvait pas détacher le regard de la fenêtre. Il avait envie de sortir et il lui arrivait même de donner des coups de patte à la vitre, ce qui attristait sa maîtresse.

Celle-ci n’allait toutefois pas rester les bras croisés face à la peine de son chat. Kusa ne savait pas ce qu’elle préparait, même si les travaux avaient lieu sous ses yeux.



Un catio de rêve !

Sa famille était, en effet, en train d’aménager la terrasse pour la transformer en « catio », un espace extérieur sécurisé pour les chats. Ces installations étaient autant destinées à Kusa qu’aux autres minets de la maison.

Les travaux terminés, il a enfin pu découvrir les lieux en comprenant qu’il avait la possibilité de s’y rendre par la chatière.

Kusa était aux anges. Plateformes, niches, couchages, suspensions, griffoirs et arbres à chats lui offraient l’embarras du choix, et il s’en est donné à cœur joie les essayant tous. Le bonheur qu’il éprouve en explorant le catio, qui surpasse clairement toute ses espérances, est palpable.

Voici la vidéo, relayée par PetHelpful :

