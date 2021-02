Les images vertigineuses d'un duo d'arboriculteurs qui s'est spécialisé dans le sauvetage des chats perdus sur des arbres gigantesques

Depuis 12 ans, Tom et Shaun portent secours à des chats coincés aux sommets des arbres les plus hauts. Ils ont ainsi sauvé des milliers de félins en détresse. Ils prennent tous les risques pour venir en aide à ces animaux qu’ils ont toujours adorés.

Parmi tous les sauvetages d’animaux, ceux de chats pris au piège en haut des arbres figurent parmi les plus complexes. La hauteur rend ces interventions particulièrement délicates et périlleuses, d’autant plus que les félins, apeurés, ont tendance à aller encore plus haut quand on essaie de les récupérer.

Bien souvent, même les services de secours les mieux équipés et entraînés se retrouvent démunis face à ce genre de situation. C’est ce qu’on a pu voir notamment en novembre dernier dans une commune du Loiret ou en février 2019 dans le Nord.

C’est justement pour remédier à ce type de problématique que 2 arboriculteurs passionnés de chats ont créé l’organisation Canopy Cat Rescue en 2009. Il s’agit de Shaun Sears, diplômé en écologie forestière, et de son beau-frère Tom Otto, guide de haute montagne professionnel, comme le raconte le Daily Mail.

2000 chats coincés en haut des arbres, secourus par ce courageux duo

Basés à Woodinville, non loin de Seattle dans l’Etat de Washington (nord-ouest des Etats-Unis), ils interviennent partout dans la région pour mettre en sécurité des chats qui s’aventurent bien trop haut sur les arbres. Une bénédiction pour ces félins qui passent parfois des jours et des nuits coincés à plusieurs mètres de hauteur, sans eau ni nourriture et à la merci des éléments.

A lire aussi : Un singe devient le meilleur ami de deux chats et un chien dans une ferme qui accueille les animaux orphelins !

Depuis 2009, les 2 hommes ont secouru environ 2000 chats. La vidéo ci-dessous montre l’un de ces sauvetages spectaculaires, réalisés à des hauteurs vertigineuses. On y voit Tom Otto porter secours à Stanley, un chat noir et blanc. Il escalade un arbre voisin, puis saisit l’animal par le cou avant de le rassurer en le caressant. Il le place ensuite dans un sac et redescend pour le restituer sain et sauf à sa famille.