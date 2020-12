Une entreprise d'élagage intervient et sauve le chat coincé à la cime d'un arbre pendant 5 jours sans eau ni nourriture !

Photo d'illustration

Coincé dans un sapin à plusieurs mètres de hauteur depuis 5 jours, Tigrou a finalement pu être secouru ce jeudi. Une entreprise d’élagage du Loiret est, en effet, intervenue pour faire descendre le chat en toute sécurité et le remettre à sa propriétaire.

C’est la fin du cauchemar pour Tigrou, le chat qui avait passé 5 longs jours dans un arbre à 8 mètres de hauteur, sans eau ni nourriture et à la merci de la météo. Nous évoquions la situation hier, avant d’apprendre qu’il a finalement été sauvé.

Le sapin dans lequel le félin était coincé depuis dimanche dernier (30 novembre 2020) se trouve dans une propriété privée, la résidence L'Orée des Bois à Saint-Jean-de-Braye (45) en l’occurrence. Voilà pourquoi la commune était dans l’impossibilité d’intervenir, en plus du danger représenté par la fragilité des branches. Pour leur part, les sapeurs-pompiers du Loiret ne pouvaient pas non plus se déplacer, l’opération n’était pas considérée comme prioritaire.

Les habitants de la résidence avaient également alerté la SPA, la police municipale et la fourrière locales, sans plus de succès. Par ailleurs, ils ont eu recours aux réseaux sociaux pour en informer un maximum de personnes et tenter de trouver une solution.

Finalement, c’est une entreprise d’élagage, basée dans la proche commune de Loury, qui a répondu à leur appel, comme le rapporte France Bleu. Un employé de ladite société est arrivé sur les lieux jeudi matin (3 décembre 2020), a escaladé le sapin et réussi à se saisir de l’animal pour le faire redescendre et le restituer à sa propriétaire.

Cette dernière est évidemment soulagée d’avoir retrouvé son ami à 4 pattes sain et sauf, tout comme les autres résidents d’ailleurs.

Tigrou est donc de retour chez lui. Après s’être désaltéré et nourri, il a pu se reposer et se remettre tout doucement de sa mésaventure.