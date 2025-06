Lorsque le générique de son programme préféré retentit, ce chat s’installe confortablement sur le canapé et bat de la queue au rythme de la musique (vidéo)

Regarder la télé, ce n’est semble-t-il pas une activité banale pour un chat. Pourtant, nos compagnons canins comme félins sont nombreux à raffoler de ces émissions et programmes télévisés que nous sommes les premiers à apprécier. En matière de goûts, ils sont assez hétéroclites, soulignait PetHelpful. Pretzel lui, a jeté son dévolu sur le programme animé Bob’s Burgers !

@cat.named.pretzel / Instagram

Une illustration de la détente

La vidéo qui a rencontré un vrai succès sur Instagram nous montre bien que les chats savent comment s’y prendre pour se détendre. S’installer sur un canapé, bien confortablement, et se remettre d’une difficile journée de labeur, voilà la recette partagée par Pretzel qui sait parfaitement à quelle heure il doit venir au rendez-vous. La musique du générique est également un bon rappel en cas d’oubli : il suffit que celle-ci retentisse pour que le félin se mette à son poste, filmé avec amusement par sa propriétaire.

@cat.named.pretzel / Instagram

« Le chat cool » des réseaux sociaux

Autant de nonchalance a de quoi attirer l’attention des internautes, qui ont compris que ce chat futé au pelage roux sait parfaitement ce qu’il doit faire. Ce qui transparait des images est aussi le plaisir que le félin éprouve face à ce programme qui semble lui convenir parfaitement.

@cat.named.pretzel / Instagram

Bob’s Burgers est un programme apprécié aux États-Unis, qui met en scène une famille à la tête d’un restaurant servant des burgers. Le choix du chat reste étonnant, mais ce sont sans doute les sonorités et le dynamisme de l’image qui attirent les yeux curieux du félin.

« Mes chats adorent aussi Bob’s Burgers »

Pretzel n’est pas le seul à être devant sa télé quotidiennement pour Bob’s Burgers. En commentaires, sur TikTok, sa maîtresse a pu se rendre compte que toute une communauté de chats appréciait la même série. En regardant de plus près, on constate aussi que les goûts varient en ce qui concerne les programmes TV. Certains internautes disent avoir des fans de The Walking Dead à la maison, d’autres revendiquent être les parents d’admirateurs de Bob l’Éponge ! Rien n’arrête nos petits compagnons en recherche permanente de confort.