Le conducteur d'une dépanneuse découvre un chat dans le moteur et apprend qu'on le cherchait depuis 2 semaines

Cela faisait 16 jours qu’une habitante du sud de l’Ecosse était sans nouvelles de son chat. La météo s’est dégradée depuis sa disparition et la mère de famille était très inquiète pour l’animal. Elle s’efforçait toutefois de continuer d’espérer.

Liam Sneddon travaille pour l’entreprise de dépannage Hardie Recovery Services, basée à Livingston en Ecosse. Le vendredi 27 janvier, il était occupé à inspecter son camion de remorquage quand il a découvert un chat tabby caché dans le moteur du véhicule, rapportait Edinburgh Live.

Hardie Recovery Services a fait part de la découverte sur sa page Facebook dans l’espoir que les propriétaires du félin le reconnaissent. Le post indiquait que le camion s’était rendu dans quelques villes voisines ce jour-là, comme Broxburn et Polbeth, mais aussi plus loin à Killin.

La publication a été partagée par des centaines d’internautes. Elle a été vue par une pet-sitter locale, Andrea Power, qui est venue voir le chat et l’a passé au lecteur de puce d’identification. C’est ce qui lui a permis d’apprendre que le quadrupède s’appelait Pixie et que sa propriétaire Katie Prentice habitait Selkirk, à près de 100 kilomètres.



Hardie Recovery Services / Facebook

Andrea Power l’a contactée l’après-midi même pour lui annoncer la nouvelle. Katie Prentice n’en revenait pas. Elle cherchait désespérément son chat depuis le 11 janvier.

Cette nuit-là, Pixie, qui n’avait pas l’habitude de s’aventurer loin de la maison, s’était échappé après avoir été effrayé par une bagarre de chats. Sa maîtresse avait ratissé les environs, aidée par des membres de sa famille et des voisins, mais le félin restait introuvable. Les avis de recherche publiés sur les réseaux sociaux n’avaient rien donné non plus.

« Mes enfants et moi pleurions »

De fortes tempêtes et des températures négatives avaient ensuite sévi dans la région. Katie Prentice craignait le pire, mais espérait que quelqu’un allait finir par retrouver Pixie et en prendre soin.

Elle et Andrea Power se sont donné rendez-vous le lendemain. Emmené chez le vétérinaire, le chat se portait bien, même s’il avait tout de même perdu 2 kilogrammes. « Mes enfants et moi pleurions quand il a été retrouvé. Même mon chien semblait se dire ‘Oh mon Dieu, il est de retour’ », racontait sa propriétaire, soulagée.