Malgré son expression constamment suspicieuse due à une ancienne blessure, ce chat espère enfin trouver des humains prêts à l’aimer

Marley est un chat adorable qui ne demande qu’une seconde chance. Hélas, à cause d’une ancienne blessure causée lors d’une course-poursuite avec un chien, il peine à trouver un foyer. Il faut dire que son apparence singulière qui lui donne une expression méfiante permanente, a tendance à décourager les adoptants. Pourtant, il a tant à donner…

Miracle's Mission est une organisation britannique de protection animale qui œuvre auprès d'animaux malades, blessés et handicapés dans le monde entier. Son but ? Réhabiliter, puis replacer des boules de poils dans le besoin dans des foyers aimants du Royaume-Uni. Le petit Marley est l’une d’entre elles. Malheureusement, il peine à trouver une famille qui puisse l’aimer tel qu’il est à cause de son apparence inhabituelle.

Un terrible accident

Secouru en Roumanie, Marley est un chat de 10 ans qui porte les traces d’un passé difficile : après avoir été pourchassé par un chien, il a subi une grave blessure au visage. « Il avait une grande plaie à la joue droite et était très maigre et déshydraté. », précise Miracle’s Mission dans un post Facebook relayé par The Mirror.

Heureusement, une bonne samaritaine a pu le mettre en sécurité avant qu'il ne soit pris en charge par l’association Miracle’s Mission. Il a alors reçu des soins vétérinaires essentiels : castration, retrait chirurgical des tissus nécrosés de sa joue et réhabilitation complète.

Aujourd’hui rétabli et en bonne santé, Marley garde simplement une petite zone glabre sur la joue droite et une drôle d’expression de méfiance continue. Il n’attend plus qu’une chose : trouver une famille au Royaume-Uni qui ne s’arrête pas aux apparences et qui est prête à lui offrir la douceur qu’il mérite. D’autant que le minou a beaucoup à offrir !

Un amour de chat

Il ne faut pas se fier à l’expression constamment suspicieuse que lui a laissée sa blessure : Marley est un amour de chat.

Selon ses sauveteurs, il est « très calme et affectueux », facile à vivre à la maison. « Il est bien élevé et adorable. Il s'entend bien avec tous ceux qu'il a rencontrés : les gens, les chats, les chiens. », ajoute l’association. « Il est plus affectueux que joueur et adore l'attention et les caresses. Il peut même être bavard. »

Avec ses antécédents médicaux (infection urinaire, lithiase urinaire féline, pancréatite et insuffisance rénale chronique de stade 1), Marley devra certes suivre un régime alimentaire à vie et voir régulièrement le vétérinaire, mais il sera sans aucun doute un petit compagnon plein d’amour.

Au vu des commentaires laissés sous son appel à l’adoption sur les réseaux sociaux, on ne peut qu’espérer que ce minou à l’apparence singulière fasse bientôt craquer un adoptant capable de lui offrir la vie heureuse qu’il mérite !