Sauvé avec 21 autres chats effrayés par les humains, ce chaton est le premier du refuge à se faire adopter en 2026

Le petit John a été pris en charge par la SPCA de la Colombie-Britannique (BC SPCA), avec 21 autres chats peu sociabilisés, à la suite d’une opération de sauvetage. Âgé de 5 mois lors de l’intervention, le chaton d’abord nerveux s’est rapidement habitué au contact humain et a reçu des soins particuliers. En janvier 2026, il a commencé un nouveau chapitre de sa vie après avoir été adopté par la famille de ses rêves.

L’année dernière, la BC SPCA est intervenue dans une maison surpeuplée de chats peu sociabilisés et pétris de peur. Parmi les rescapés se trouvait John, un chaton de 5 mois. Il était l’un des plus sociables du groupe, et s’est habitué rapidement au contact humain.

Bien que nerveux lors de sa première consultation médicale, le jeune félin enveloppé dans une serviette s’est laissé caresser le menton et a savouré la pâtée généreusement offerte par les soigneurs.

« L'examen a révélé que John souffrait d'une importante hernie ombilicale et d'un problème à un testicule, explique l’association sur son site web, il a été immédiatement conduit chez le vétérinaire et une castration ainsi qu'une réparation de la hernie ont été programmées simultanément. Il souffrait également d'un léger souffle au cœur, qui, heureusement, a disparu spontanément avec l'âge. Compte tenu de ses besoins médicaux, John a été placé en famille d'accueil afin de se rétablir et de recevoir l'amour et les soins dont il avait tant besoin. »

© BC SPCA

Un compagnon affectueux et joueur

Lors de son séjour en foyer d’accueil, John a rencontré Nicole, qui est venue lui rendre visite avec l’un de ses 3 enfants après avoir vu sa photo sur Internet, dans l’espoir d’agrandir sa petite famille.

« Dès qu'ils ont franchi la porte au début de l'année, ils étaient déjà certains qu'il rejoindrait leur foyer », souligne l’organisation. C’est ainsi que John a été le premier chaton de la BC SPCA officiellement adopté en 2026 !

© BC SPCA

Une fois arrivé dans son nouveau nid douillet, John – rebaptisé Smokey – s’est d’abord montré timide, mais a fait de grand progrès rapidement. « Il lui a fallu un peu de temps pour s'ouvrir, confie Nicole, il se sentait très bien sous le lit, mais maintenant il laisse les enfants jouer avec lui. Il adore aussi les câlins et ronronner. »

Après avoir traversé plusieurs épreuves durant les premiers mois de sa vie, l’adorable félin savoure pleinement la seconde chance qui lui a été offerte. Il a tout ce qu’il faut pour être heureux !