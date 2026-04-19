Une bénévole offre un nouveau départ à un chat sénior placé en refuge après le départ de ses maîtres en maison de retraite (vidéo)
L'histoire de Gramps a touché des milliers d’internautes après sa diffusion sur TikTok, au point de lui offrir une seconde chance inespérée. Grâce à ce formidable élan, ce chat sénior brisé s’apprête aujourd’hui à rencontrer une famille prête à lui ouvrir les portes de son foyer.
On ne compte plus les chats en difficulté qui ont eu droit à un nouveau départ grâce aux vidéos de Fran, alias « @frangrzesik » sur TikTok. Bristol, chatte longtemps ignorée, avait été adoptée après être apparue dans les bras de la bénévole, tout comme son congénère Manfred, qui souffrait de surpoids.
Plus récemment, c'est un félin sénior inconsolable qui a pu rebondir en bénéficiant de l'aide précieuse de cette jeune femme au grand coeur qui travaille au refuge NAWS Humane Society de Mokena, dans l'Etat de l'Illinois (Etats-Unis).
Répondant au nom de Gramps et âgé de 10 ans, il avait vu son monde s'écrouler sous ses pattes après le départ de son propriétaire en maison de retraite. Du jour au lendemain, il s'était retrouvé privé de son humain et de sa maison. Cette épreuve avait eu un effet dévastateur sur son état émotionnel.
Au refuge, Gramps était constamment triste, déprimé, voire « complètement éteint ». Il a toutefois trouvé énormément de réconfort auprès de Fran, qui a d'ailleurs pu se rendre compte à quel point il pouvait se montrer affectueux et friand de câlins.
Dans une vidéo mise en ligne le 5 avril 2026 sur TikTok et relayée par PetHelpful, elle faisant part de son inquiétude de voir les chances de Gramps trouver un foyer aimant compromises, car les adoptions de chats séniors avaient tendance à ralentir à la NAWS Humane Society.
« Il va avoir une maison grâce à toutes les personnes qui ont partagé son histoire »
Néanmoins, la médiatisation de l'histoire de ce chat a fait la différence. « Grâce à vous, une merveilleuse famille va rencontrer Gramps cette semaine, a en effet annoncé la bénévole dans la vidéo. Il va avoir une maison grâce à toutes les personnes qui ont partagé son histoire. »
Fran en a profité pour évoquer des cas similaires de chats âgés qui attendent leur chance au refuge. « Nous nous sommes tous unis pour aider Gramps, mais il y a d'autres chats qui ont vraiment besoin de notre aide, eux aussi », a-t-elle ainsi rappelé, citant Moon, tabby de 17 ans, et Nyla, tuxedo de 11 ans.
Voici la vidéo :
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@frangrzesik
Thank you to everyone for sharing Gramps’s story, as he truly would not be going home without you all. This community means so much to me and makes such a direct impact on these animals lives. I’m so grateful to every single one of you that advocates for these animals. ???????????? Gramps has an absolutely wonderful family coming to meet him this Friday. As long as everything goes well, he will be on his way home for good. I will update you all if anything changes, and if you would like to be notified if the adoption falls through feel free to message me directly. Nyla and Moon are still looking for their forever homes. Moon has FLUTD so he needs to be on a special prescription diet, and Nyla has periodontal disease and a grade 4 heart murmur. Please consider adopting one of these two babies if you were considering adopting Gramps. I’m sending you guys so much love, thank you for being there for these animals even if you are far away. ???????? #adopt #adoptdontshop #catadoption #cats #cat? Home - Slowed - Edith Whiskers
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
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