Une bénévole offre un nouveau départ à un chat sénior placé en refuge après le départ de ses maîtres en maison de retraite (vidéo)

L'histoire de Gramps a touché des milliers d’internautes après sa diffusion sur TikTok, au point de lui offrir une seconde chance inespérée. Grâce à ce formidable élan, ce chat sénior brisé s’apprête aujourd’hui à rencontrer une famille prête à lui ouvrir les portes de son foyer.

On ne compte plus les chats en difficulté qui ont eu droit à un nouveau départ grâce aux vidéos de Fran, alias « @frangrzesik » sur TikTok. Bristol, chatte longtemps ignorée, avait été adoptée après être apparue dans les bras de la bénévole, tout comme son congénère Manfred, qui souffrait de surpoids.

Plus récemment, c'est un félin sénior inconsolable qui a pu rebondir en bénéficiant de l'aide précieuse de cette jeune femme au grand coeur qui travaille au refuge NAWS Humane Society de Mokena, dans l'Etat de l'Illinois (Etats-Unis).

Répondant au nom de Gramps et âgé de 10 ans, il avait vu son monde s'écrouler sous ses pattes après le départ de son propriétaire en maison de retraite. Du jour au lendemain, il s'était retrouvé privé de son humain et de sa maison. Cette épreuve avait eu un effet dévastateur sur son état émotionnel.

Au refuge, Gramps était constamment triste, déprimé, voire « complètement éteint ». Il a toutefois trouvé énormément de réconfort auprès de Fran, qui a d'ailleurs pu se rendre compte à quel point il pouvait se montrer affectueux et friand de câlins.

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@frangrzesik / TikTok

Dans une vidéo mise en ligne le 5 avril 2026 sur TikTok et relayée par PetHelpful , elle faisant part de son inquiétude de voir les chances de Gramps trouver un foyer aimant compromises, car les adoptions de chats séniors avaient tendance à ralentir à la NAWS Humane Society.

« Il va avoir une maison grâce à toutes les personnes qui ont partagé son histoire »

Néanmoins, la médiatisation de l'histoire de ce chat a fait la différence. « Grâce à vous, une merveilleuse famille va rencontrer Gramps cette semaine, a en effet annoncé la bénévole dans la vidéo. Il va avoir une maison grâce à toutes les personnes qui ont partagé son histoire. »

Fran en a profité pour évoquer des cas similaires de chats âgés qui attendent leur chance au refuge. « Nous nous sommes tous unis pour aider Gramps, mais il y a d'autres chats qui ont vraiment besoin de notre aide, eux aussi », a-t-elle ainsi rappelé, citant Moon, tabby de 17 ans, et Nyla, tuxedo de 11 ans.

Voici la vidéo :

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