Un retraité construit des dizaines de chaises miniatures pour améliorer le confort des chats en refuge

Au refuge animalier Best Friends, les chats profitent désormais de mini-fauteuils confortables créés par Curtis McIff, bénévole à la retraite et bricoleur passionné. Face au manque d’espaces douillets pour les pensionnaires, il a en effet imaginé ces petites chaises Adirondack pour le confort des minous, montrant à quel point l’engagement des bénévoles peut transformer le quotidien des animaux.

Comme beaucoup de retraités, Curtis McIff aime passer son temps libre dans son garage à bricoler. Récemment, il s'est même mis à la menuiserie et a construit des chaises Adirondack pour lui et sa femme, puis en a fait des versions miniatures pour ses chats. C’est de cette manière qu’une jolie idée a germé dans son esprit.

Un retraité au grand cœur

Curtis, qui a toujours eu un faible pour les petits félins, n’est pas seulement l’heureux propriétaire de plusieurs boules de poils, il est également bénévole au refuge animalier Best Friends de Kanab, dans l'Utah (États-Unis).

Un jour, il a réalisé que les minous de cet établissement manquaient cruellement de lieux confortables pour se reposer et en regardant des chutes de bois dans son garage, il s'est alors dit : « Et si cela pouvait aider les chats ? »

© Best Friends Animal Society

Curtis s’est donc mis à l’ouvrage et a fabriqué 6 chaises Adirondack, avant de les peindre chacune d’une couleur vive.

Il s’est ensuite rendu au refuge pour offrir ses cadeaux aux petits pensionnaires, en espérant que ceux-ci leur plaisent.

Un succès instantané

Le succès des fauteuils colorés de ce généreux bricoleur a été immédiat. Disposés dans différentes pièces de Cat World, une section du refuge abritant des centaines de chats, ils ont rapidement été adoptés par les pensionnaires comme leurs nouveaux endroits préférés pour se prélasser.

© Best Friends Animal Society

L’engouement pour les créations de Curtis a même bientôt gagné les humains. En effet, les employés du refuge ont rapidement voulu en installer le plus possible pour améliorer le confort des minous. L’un d’eux a même suggéré à Curtis de créer un lit de jour, une idée qu’il a aussitôt mise en œuvre.

À ce jour, le bricoleur au grand cœur a fabriqué 40 chaises et 10 lits de jour pour les petits pensionnaires de Cat World. Conscient que la vie en refuge peut être éprouvante, il espère leur apporter un peu de douceur en attendant leur famille pour la vie.

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© Best Friends Animal Society

« Ça me fait chaud au cœur de les voir profiter du soleil, allongés dans l’un de mes fauteuils », a confié Curtis à The Dodo.

Son initiative illustre sans aucun doute une chose : les bénévoles sont essentiels au quotidien des refuges et chacun de leurs petits gestes peut avoir un grand impact sur leurs protégés.