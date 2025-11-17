Cette super maman féline impressionne tout le monde en prenant soin de 15 chatons simultanément (vidéo)

Elever une portée de chatons est déjà une aventure en soi, mais quand leur nombre dépasse la dizaine, cela relève presque de l’exploit. C’est pourtant le défi que relève chaque jour une chatte au grand cœur, devenue la “super maman” de 15 boules de poils, dont certains ne sont même pas les siens.

En général, une chatte met au monde entre 4 et 6 chatons par portée. Pour une première grossesse, le nombre de bébés tend à être plus réduit, étant de l’ordre de 2 ou 3. Dans certains cas, à l’inverse, elle peut accoucher de 8 petits, voire plus. Le record officiel en la matière est détenu par une féline croisée Burmese / Siamois ayant donné naissance à 19 chatons en 1970 à Kingham, dans le comté d’Oxfordshire en Angleterre. 4 d’entre eux étaient malheureusement morts-nés.

Accoucher, élever et s’occuper d’une portée nombreuse représente un travail colossal pour la génitrice. Cette dernière doit véritablement puiser dans ses forces pour toiletter, surveiller et allaiter sa progéniture 24 heures sur 24, et ce, jusqu’à l’âge du sevrage.

L’utilisatrice de TikTok “@veronica.grig” en sait quelque chose. Cette mère au foyer, maman de 3 enfants, est propriétaire d’une chatte tabby qui, depuis peu, doit prendre soin de 15 chatons en même temps.



@veronica.grig / TikTok

Pendant la grossesse de cette féline à la robe tigrée, il était prévu qu’elle n’accouche que de 2 petits. Elle en a finalement eu bien plus, mais pas les 15. @veronica.grig explique, en effet, que ces chatons proviennent d’elle, mais aussi d’une autre chatte. Les 2 portées ont vu le jour à une semaine d’écart.

L’amie à 4 pattes de @veronica.grig a décidé de tous les prendre sous son aile. Elle traite les chatons de l’autre fratrie avec le même amour que les siens.

Une véritable mère courage version féline

On peut s’en rendre compte dans la vidéo ci-dessous, mise en ligne le 17 octobre 2025 sur TikTok, où elle a généré près de 200 000 vues, et relayée par Parade Pets :

La vidéo nous permet de mieux comprendre ce à quoi ressemble le quotidien d’une maman chat ayant autant de chatons à élever. On les voit tout autour d’elle ; certains la tètent, d’autres sont endormis ou éveillés, blottis contre un frère ou une sœur.