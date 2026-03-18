Quand un « gros » chaton arrive au refuge, ses soigneurs découvrent qu'il est littéralement gonflé d'air et s'empressent de le soulager

Dans un refuge californien, un chaton au corps étrangement gonflé a suscité l’inquiétude des bénévoles. Derrière cette apparence hors du commun se cachait pourtant un problème bien identifié et heureusement facile à traiter.

Récemment, l'arrivée d'un chaton femelle au pelage écaille de tortue au refuge de Palm Springs en Californie (Springs Animal Shelter) a interloqué les bénévoles. Appelée Zoe, la jeune féline avait une apparence peu commune ; elle paraissait gonflée, au sens propre du terme.

Quand ils la touchaient, c'était comme s'il y avait de l'air sous sa peau. Ce n'était pas qu'une impression. « Ce qui était encore plus surprenant, c'était la sensation qu'elle produisait. Quand on la prenait dans ses bras, c'était comme tenir un ballon », raconte Jack Hagerman, directeur exécutif adjoint du refuge, à The Dodo .



Palm Springs Animal Shelter

Il a fait appel au vétérinaire en chef de la structure d'accueil, le Dr Phil Caldwell. Le praticien avait déjà observé un cas similaire chez un chat adulte, mais jamais chez un chaton. Il n'en revenait pas.

Après une batterie d'examens, notamment des radiographies, il a découvert qu'il s'agissait d'un emphysème sous-cutané. Autrement dit, de l'air était emprisonné sous les tissus cutanés de Zoe à cause d'un traumatisme (morsure, choc, plaie perforante…) ou d'une fuite dans les voies respiratoires.

« Ça peut faire peur à voir, mais heureusement, ça se soigne facilement », assure le vétérinaire.

« Elle sera une merveilleuse compagne pour quelqu’un »

L'état de Zoe s'est effectivement amélioré grâce aux soins reçus. le Dr Phil Caldwell ont pu chasser une grande partie de l'air qui se trouvait sous sa peau. Elle s'alimente, boit et fait ses besoins correctement. Elle ne semble pas endolorie et se montre active. Les signes sont donc encourageants, même si elle reste sous surveillance.

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Le vétérinaire admire la résilience de la jeune chatte, tout comme Jack Hagerman. « Dès son arrivée, elle a fait preuve d'une combativité hors du commun, dit celui-ci. Elle n'avait aucune intention de baisser les bras. »



Palm Springs Animal Shelter

Zoe pourra bientôt être confiée à une famille d'accueil, puis proposée à l'adoption. « Une fois que tout ça sera derrière elle, elle sera une merveilleuse compagne pour quelqu’un », conclut le directeur exécutif adjoint du Palm Springs Animal Shelter.