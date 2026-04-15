« Ils viennent vivre avec moi », une femme change ses plans et adopte un duo de chats inséparables et très complices

Michelle qui ne pensait adopter qu’un chat à vite changé d’avis en réalisant à quel point Tippy et Chatter étaient liés. Les 2 chats se sont connus dans une famille d’accueil après des histoires respectives compliquées et ont d’abord trouvé beaucoup de réconfort auprès de leurs aidants. Michelle leur a offert ensuite tout ce qu’il leur fallait : de la stabilité, du confort et surtout une suite de vie à 2.

Les adoptants peuvent parfois se laisser surprendre par certaines situations. Michelle, qui avait perdu son félin il y a quelque temps, s’était laissée quelques mois pour réfléchir, et a pris la décision d’opter pour une nouvelle adoption. Elle est tombée sur le profil de Tippy Toes, un adorable chat roux pris en charge par l’association Exploits Valley SPCA.

« Il a un cœur en or et la résilience d’un champion »

C’est rapidement la « résilience » du félin qui a été remarquée, en particulier par sa famille d’accueil, Jennifer et Mike, qui l’ont hébergé. Ils le décrivaient ainsi : « Malgré 2 pattes malmenées, cette merveille dorée et discrète bouge comme si elle était en mission d’amour ». Ces mots, Michelle y a évidemment été sensibles, ajoutait Love Meow. Le couple bénévole a plaidé pour une adoption rapide : « Il mérite une famille pour toujours, pouvant lui fournir tout l’amour et les caresses sur le ventre qu’il souhaite », ajoutaient-ils.

Exploits Valley SPCA

Un duo à préserver

Michelle en a appris un peu plus sur son futur compagnon, et a eu notamment vent de sa grande complicité avec Chatter, un chat arrivé quelque temps après lui. Devant la description sensible et laudative de la famille d’accueil, elle n’a pas pu résister et a demandé à adopter le duo, simultanément. « Ils viennent avec moi », affirmait-elle avec conviction.

Exploits Valley SPCA

Pourquoi adopter un duo de chat peut-il être une bonne idée ?

Adopter 2 chats au même moment peut parfois être redouté par les futurs adoptants. Ceux qui ont déjà expérimenté la situation savent que les avantages sont nombreux.

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