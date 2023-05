La puce d'un chat redonne le sourire à sa propriétaire qui le cherchait inlassablement depuis 10 ans

Pucer son animal de compagnie, c’est maximiser ses chances de le retrouver s’il venait à être perdu. L’histoire de M. Mojo, félin disparu 10 ans plus tôt, en est la parfaite illustration.

Perdu de vue depuis 10 longues années, un chat a été retrouvé à une poignée de kilomètres de chez lui grâce à sa puce d’identification, rapportait Live 5 News.



Charleston Animal Society / Facebook

Erin, qui habite Mount Pleasant en Caroline du Sud (Etats-Unis), avait adopté 2 félins appelés M. Mojo et Mahi en 2013. Elle avait ensuite accueilli un chien, avec lequel le premier ne s’entendait pas du tout. Canidé qui est malheureusement décédé entretemps. Un soir, elle avait laissé M. Mojo sortir comme à son habitude. D’ordinaire, il se promenait brièvement avant de rentrer à la maison, mais cette fois-là, il s’était totalement volatilisé.

Pendant des semaines, Erin avait inlassablement cherché son ami à 4 pattes en placardant des affiches, en postant des messages sur les réseaux sociaux et en se renseignant régulièrement auprès du refuge local, celui de la Charleston Animal Society.

Après quelques années de recherches, elle se disait qu’elle n’aurait plus aucune chance de retrouver M. Mojo. Elle avait également adopté une chatte séniore.

Elle restait donc sans nouvelles de M. Mojo jusqu’à la fin du mois d’avril 2023. Le chat a été découvert à environ 3 kilomètres du lieu de sa disparition par des agents du service de contrôle des animaux, qui l’ont ensuite emmené à la Charleston Animal Society. Le personnel du refuge a passé le minet au lecteur de puce d’identification.

Larmes de joie

Celui-ci a révélé que le quadrupède était effectivement identifié et qu’il avait une propriétaire. Quand l’équipe de la Charleston Animal Society a appelé Erin pour lui annoncer la nouvelle, cette dernière s’est mise à pleurer à chaudes larmes. Des larmes d’émotion et de joie, alors qu’elle était persuadée qu’elle ne reverrait plus M. Mojo.

Elle s’est tout de suite rendue au refuge pour d’heureuses retrouvailles. Le chat est enfin rentré à la maison après 10 ans d’absence. Il a retrouvé Mahi et fait connaissance avec sa congénère de 23 ans.

