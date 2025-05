Les petits cris qu'émet au réveil ce chat sourd récemment adopté sont d'adorables témoignages de son bonheur et de sa gratitude (vidéo)

Sur TikTok, le duo formé par Goose, un chat roux attendrissant, et Otter, son compagnon noir et sourd, attendrit des centaines de millions d’internautes. Dans une vidéo récemment partagée, Otter a surpris sa propriétaire en faisant entendre sa voix pour la toute première fois. Un moment à la fois rare et émouvant.

Le compte TikTok « @iamgooseontheloose » est consacré à un adorable félin roux répondant au nom de Goose et suivi par plus d’un demi-million de followers. Cet ancien chat de grange adopté par une famille aimante profite ainsi de la sécurité et du confort de la vie à la maison.

Il le fait désormais avec son nouveau meilleur ami, un autre chat à la robe noire et appelé Otter. Ce dernier est sourd et a été adopté après Goose. C’est d’ailleurs Otter qui est le protagoniste de la vidéo dont il est question ici et que relaie Parade Pets.



@iamgooseontheloose / TikTok

Ladite vidéo (ci-dessous) a été mise en ligne le 9 avril 2025 par sa propriétaire, mais avait été filmée il y a un peu plus longtemps, une semaine après son adoption en l’occurrence.

C’était la première fois que son adoptante entendait sa voix. Otter a, effet, émis une sorte de bref roucoulement quand son humaine l’a réveillée de sa sieste en la caressant. Il en a ensuite produit un 2e en se levant. Celle-ci ne s’y attendait pas du tout et en a été très émue.

Un coutumier des petits cris étonnants

Ce n’est pas le seul bruit étrange et mignon qu’il émet, notamment lorsqu’on le tire de son sommeil. On peut l’entendre pousser un miaulement presque plaintif, voir agacé, dans une autre séquence plus ancienne et que voici :

Otter est clairement un membre très aimé de cette famille. Sa propriétaire est à ses petits soins et fait tout pour le faire se sentir entouré et en sécurité. La douceur avec laquelle elle le réveille, afin de ne pas l’effrayer, en est la meilleure illustration.

Tout comme ce chat, les animaux de compagnie suscitent sans cesse notre admiration par leur capacité à s’adapter aux difficultés, en particulier les handicaps. La surdité d’Otter ne l’empêche pas d’être heureux, et ses humains, ainsi que Goose, l’y aident énormément. D’autant plus qu’il peut compter sur ses autres sens pour appréhender son environnement et s’orienter.