Prête à donner la vie, cette petite chatte de refuge découvre l’amour de sa famille d’accueil et laisse son côté câlin s’épanouir

Beaucoup de chats sont très indépendants et ne cherchent pas forcément le contact physique avec leur famille. Cependant, il existe certains individus, à l’image de la jolie Patchwork, qui ont au contraire grand besoin de la présence humaine pour être confiant et à l’aise. Il faut dire que cette dernière était à quelques jours seulement d’un grand chamboulement…

Patchwork est une adorable chatte calico qui est arrivée gestante au refuge de Murphy's Law Animal Rescue, situé à Greensboro en Caroline du Nord. Touchés par cette minette apeurée et sensible, les bénévoles en sont rapidement arrivés à la conclusion qu’il fallait à tout prix lui trouver une famille d’accueil afin qu’elle puisse mettre bas et pouponner en toute sérénité et sécurité. Britt s’est alors portée volontaire pour cette mission de taille… À peine arrivée chez sa maman d’accueil, Patchwork a révélé sa vraie nature. “Elle est un peu obsédée par les caresses. Elle s'ouvre à moi, me fait des câlins et joue avec moi. C'est une fifille vraiment adorable”, a assuré Britt auprès de Love Meow.

© @brittscrittercrew / Instagram

“Elle a fait un travail incroyable”

Après plusieurs jours d’attente, un beau matin, le travail de Patchwork a commencé. L’un après l’autre, elle a donné naissance à 4 adorables chatons qui ont été baptisés Batton, Stitch, Spool, et Needle. Ayant totalement confiance en sa bienfaitrice, la maman chat n’a jamais empêchée Britt de s’approcher de ses petits. “Elle a fait un travail incroyable. J'ai été honoré d'être là avec elle, de l'aider et d'être témoin de l'arrivée d'une nouvelle vie. Puis, nous avons beaucoup appris sur elle : elle adore qu'on lui parle. Elle prend les câlins très au sérieux”, a ajouté la jeune femme avec tendresse.

© @brittscrittercrew / Instagram

En attendant de pouvoir trouver une famille pour la vie, Patchwork pouponne ses rejetons avec patience et amour. “C’est une maman formidable ; ses chatons ont fait de grands progrès. Elle travaille dur pour nourrir ses bébés, et nous travaillons dur pour la nourrir elle. Une fois sevrés, Maman Patchwork sera stérilisée et pourra vivre pleinement sa vie de chat”, a précisé Britt avant de conclure : “Je suis tellement fière et heureuse de leur croissance et de leurs progrès. Ils marchent, jouent et apprennent tous les jours. Le sevrage est la prochaine étape pour eux.” Il ne fait aucun doute que Britt dénichera des familles 5 étoiles pour Patchwork et chacun de ses chatons !

© @brittscrittercrew / Instagram