Malgré des débuts de vie difficiles et un problème important d’équilibre, ce chat surmonte les difficultés avec courage et ténacité (vidéo)

En voilà un autre petit combattant. Son nom est Ziggy et du haut de ses 2 mois il a fait preuve d’une force incroyable. Aujourd’hui, il marche malgré son ataxie, et mange malgré ses gros soucis d’alimentation qui sont désormais du passé.

Ziggy a été repéré par une passante alors qu’il se trouvait dans la rue. Sa démarche laissait deviner un problème d’équilibre, l’empêchant de se déplacer correctement. Le chaton était atteint d’une ataxie, un dysfonctionnement du cervelet qui entraîne des tremblements et un problème d’équilibre global.

Sauver la petite boule de poils en détresse

Après son sauvetage par Chatons Orphelins Montréal, en arrivant dans sa famille d’accueil, Ziggy était dans un piteux état, expliquait Love Meow. Sa mère d’accueil a dû veiller sur lui quasiment jour et nuit afin de faire redescendre la fièvre. Le chaton souffrait aussi de maux d’estomac, l’empêchant de se nourrir seul. C’est ainsi que la bénévole a été obligée de nourrir son protégé à la main.

Un esprit déterminé dans un corps fragile

Malgré les obstacles, Ziggy a toujours gardé en lui une immense force et une combattivité. Ses efforts ont été récompensés et il a rapidement pris du poids, gagnant en parallèle en force. Le déclic a été observé lorsqu’il « a commencé à manger tout seul ». Dès lors, le chaton a aussi évolué dans son autonomie et a peu à peu commencé à sortir du giron de sa maîtresse. Malgré son problème de marche toujours présent, Ziggy n’a reculé devant rien, escaladant le canapé, le lit et l’arbre à chat mis à sa disposition.

« Une petite tornade »

En effet, le chaton roux ne s’est pas arrêté à ce qu’il connaissait déjà et s’est aventuré à la découverte de son environnement. Ne reculant devant rien, il s’est pris de passion pour le jeu. « C’est un petit chaton attachant, une petite tornade », affirmait sa mère d’accueil. Particulièrement communicatif, Ziggy a rapidement réussi à se faire comprendre en sollicitant lui-même son entourage pour satisfaire ses envies de jeu. La bénévole ajoutait à ce propos : « S’il veut plus d’attention, il viendra vous le faire savoir ».

Une amitié qui fait grandir

Dans sa famille d’accueil, Ziggy a aussi grandi grâce à une amitié très importante pour lui, un autre congénère félin atteint de surdité. Partageant la sieste ensemble, ils ont aussi expérimenté l’un et l’autre la sortie en extérieur, munis d’un harnais.

Adepte du confort, le petit chat roux est désormais à la recherche de la famille qui pourra le rendre aussi heureux.