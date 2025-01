Un chat timide quitte sa tristesse et sa solitude pour rencontrer la convivialité et la fraternité au sein de sa famille d’accueil

Zeke a passé 6 mois dans la rue, expliquait Love Meow. Timide et perdu, il semblait craindre tout ce qui l’entourait et n’acceptait pas d’aide venant des humains. Lorsqu’un jour une bénévole du Community Cat Club s’est présentée à lui, il a enfin baissé sa garde.

Michelle / Community Cat Club / Facebook

Découvrir un environnement paisible

Lorsque Zeke a franchi la porte du foyer de Michelle, il a découvert l’existence d’un lieu sans bruit, avec tout le confort nécessaire. La bénévole, aussi mère d’accueil, lui a fourni tous les soins nécessaires et lui a offert de la nourriture à volonté. Ces éléments ont été déterminants pour Zeke, qui a commencé à s’habituer à une vie familiale.

Michelle a tenté plusieurs fois d’approcher le chaton. Il restait sur la défensive et allait se cacher. Au fur et à mesure, le chaton a fini par faire confiance à sa mère d’accueil.

Michelle / Community Cat Club / Facebook

Poe et Hux : des compagnons indispensables

Quelque temps après son arrivée chez la bénévole, Zeke a eu la chance de pouvoir faire la connaissance de Poe et Hux, les félins de la maison. Michelle avait attendu que son protégé se sente à l’aise pour tenter une interaction. Dès la première rencontre, Zeke s’est montré très curieux.

Michelle / Community Cat Club / Facebook

Les 2 chats ont été de vrais exemples pour le chaton, qui a beaucoup appris à leur contact. L’observation a eu un rôle essentiel dans l’apprentissage de Zeke, qui a compris qu’il n’avait rien à craindre de son entourage.

Au bout de quelques semaines, le jeune félin acceptait les caresses et Michelle confiait : « C’est un beau et adorable chaton qui a besoin de patience pour s’habituer à de nouveaux environnements ». Tous les jours, Zeke s’installait à côté de ses acolytes pour observer son environnement, et cela lui a fait le plus grand bien.

« Nous ne comprenions pas pourquoi il était toujours ignoré »

Si Zeke a dévoilé sa belle personnalité auprès de sa famille d’accueil, il a tardé à trouver sa famille définitive. Une belle nouvelle est tout de même arrivée récemment, partagée par sa maîtresse : « Finalement, après trois mois d’attente, c’est le tour de Zeke ».

Michelle / Community Cat Club / Facebook

Le courageux félin va pouvoir passer ses prochaines années auprès d’une famille dévouée, et d’un frère chat prêt à tout partager avec lui. Son passage par le foyer de Michelle a été un vrai tournant dans la vie de ce chaton triste devenu définitivement heureux.