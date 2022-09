La jolie transformation de ce chaton secouru en piteux état dans un sous-sol d’immeuble

Ce bébé chat roux n’aurait pas survécu longtemps sans aide. Seul et dans l’incapacité de voir à cause d’une lourde infection, il n’aurait pas pu dénicher sa nourriture. Heureusement, il a trouvé refuge chez une bénévole qui est tombée sous son charme.

Serena est une jeune femme qui vit dans le Bronx, à New York aux États-Unis. Elle s’investit depuis de nombreuses années au sein de l’association Little Wanderers NYC qui sauve les félins abandonnés et sauvages de son quartier.

En juillet 2022, Serena a été contactée au sujet d’un minuscule chaton roux dans un état de santé déplorable.

La pauvre bête avait été retrouvée dans le sous-sol d’un immeuble voisin. Son joli minois ainsi que ses yeux étaient couverts de croûtes en raison d’une grave infection des voies respiratoires supérieures.

Par ailleurs, il était infesté de parasites, extrêmement maigre et très sale.

Nouveau départ

Lucky Seven, de son petit nom, a immédiatement été conduit à la clinique vétérinaire.

« Il a reçu des liquides intraveineux et des soins en urgence. Quand il a été assez fort pour sortir de l'hôpital, il a été logé chez une famille d’accueil. Quel chaton remarquable et courageux », a déclaré Serena à Love Meow.

En quelques heures, Lucky Seven était déjà méconnaissable. Il pouvait voir de nouveau. Un changement de condition qui lui a été salvateur. Il réclamait son biberon et l’affection de sa bienfaitrice Adrienne.

Pour remédier à son extrême maigreur, Adrienne le nourrissait à fréquence régulière 24 heures sur 24. « Lucky Seven devenait de plus en plus fort. Nous étions si fiers de lui », a confié la jeune femme.

Plus tard, le félin de 4,5 semaines a rencontré son congénère Casper. Le chat de gouttière blanc l’a pris sous son aile et l’a aidé à se socialiser.

Lucky Seven était un tout autre matou, tant au niveau de sa santé que de son comportement.

A lire aussi : Un chat errant tombe éperdument amoureux d’une demoiselle d’intérieur et lui rend visite chaque jour (vidéo)

Adrienne s’est profondément attachée à la boule de poils. Et il était évident que ce petit être avait trouvé sa place.

Il a donc été adopté officiellement par Adrienne et sa famille qui ne pouvaient se résoudre à le voir partir. Lucky Seven est aujourd’hui épanoui et plein de vie.