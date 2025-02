Cette chatte est tiraillée entre l'envie de finir son repas et celle de faire la fête à son propriétaire de retour après 2 semaines d'absence (vidéo)

Snoop est un nom que l’on donne davantage aux chiens, mais c’est bien une chatte qui a été appelée ainsi et dont il est question ici. Les aventures de cette adorable féline à la robe calico sont suivies par 2700 followers sur le compte Instagram qui lui est consacré, « @only.snoops ».

Une vidéo qui y a été postée récemment totalise plus de 900 000 « j’aime ». On y découvre la surprenante et amusante réaction de la chatte au moment où elle revoit son propriétaire, qui s’était absenté pendant 2 semaines.

Ce dernier revenait d’un déplacement professionnel. Avant son départ, il avait confié Snoop à une pet-sitter.

La minette lui avait terriblement manqué. Lui aussi avait manqué à la quadrupède. A son retour, le propriétaire pensait qu’elle lui ferait la fête. Il était donc à mille lieues de s’attendre à la scène à laquelle il était sur le point d’assister.

Il faut dire que le timing n’était pas idéal. L’homme est effectivement rentré à la maison au moment où Snoop finissait son repas.



only.snoops / Instagram

Snoop a choisi… de ne pas choisir

La chatte était clairement tiraillée entre ce besoin impérieux de vider sa gamelle de croquettes et l’envie d’aller à la rencontre de son humain et de lui offrir le plus joyeux des accueils. Elle ne pouvait tout simplement pas choisir entre ces 2 hautes priorités. Elle a donc décidé d’alterner bouchées prises à la hâte et miaulements de bienvenue.

A lire aussi : Elle découvre la double vie de son chat grâce à un message vocal laissé sur son répondeur (vidéo)

La vidéo, mise en ligne le 12 janvier 2025 sur Instagram et relayée par Newsweek, est accessible via ce lien.