Un chat s'introduit dans une chambre d'hôtel et se lie d'amitié avec un couple de clients qui mènent leur petite enquête pour retrouver sa famille

Un chat s’est offert une nuit gratuite à l’hôtel en se faufilant dans la chambre d’un couple. Ce dernier, bien que surpris, l’a accueilli à bras ouverts et essayé de retrouver ses propriétaires. La magie des réseaux sociaux a fait le reste.

Sarah et Paul Shepherd étaient partis de Doncaster, dans le Yorkshire du Sud (Angleterre), et devaient se rendre à Saint Ives dans les Cornouailles, 600 kilomètres plus loin. Le couple s’était arrêté à Taunton dans le Somerset, après près de 250 kilomètres de route, pour passer la nuit dans un hôtel de la place.

Alors qu’ils étaient dans leur chambre, ils ont été réveillés par un invité surprise. Un chat noir venait, en effet, de s’introduire par la fenêtre qu’ils avaient laissée ouverte. « C'était si rapide qu'il était passé par la fenêtre avant même que je puisse poser les pieds sur le sol », raconte Sarah Shepherd à la BBC.

Le félin a sauté sur le lit et a commencé à se frotter la tête contre Paul Shepherd, qui dormait déjà. « Il s’est réveillé et a demandé d’où venait le chat », se souvient sa femme.



Sarah Shepherd

Après s’être assurés qu’il n’était pas blessé, ils ont essayé de le faire sortir de la chambre en l’attirant vers la fenêtre avec quelques morceaux de poulet. Le chat semblait toutefois se plaire à leurs côtés et n’avait pas envie de quitter la chambre d’hôtel.

Le couple a eu le sentiment que l’animal avait une famille et qu’il s’était égaré. Il s’est alors tourné vers les réseaux sociaux. « Je suis allée sur Facebook et j'ai trouvé des groupes locaux pour les animaux de compagnie perdus et trouvés », explique Sarah Shepherd. Elle y a posté des photos du matou en espérant que ses humains le reconnaissent.

En se levant à 5h30, elle a commencé à se dire qu’elle ne pouvait pas reprendre la route vers Saint Ives en laissant ce chat livré à lui-même.

Sa propriétaire retrouvée

Peu après, elle a reçu un message de la part d’un proche de la propriétaire du félin. Les Shepherd ont ainsi appris que leur nouvel ami s’appelle Winston et qu’il a 12 ans. Sa maîtresse avait passé toute la nuit à le chercher.



Sarah Shepherd

Plus tard dans la matinée, celle-ci est venue retrouver Winston pour le ramener à la maison, non sans avoir exprimé sa gratitude envers le couple qui a bien pris soin de lui.

Cette histoire a fait réagir le personnel de l’hôtel, notamment une employée du nom d’Amber Norman. « Nous sommes fiers d'accueillir des clients du monde entier et ce visiteur inattendu à 4 pattes nous a bien fait sourire, a-t-elle déclaré. De toute évidence, il n'a pas pu résister à l'envie de faire une sieste sur nos lits confortables ! »