Recueillie par une passante avec son seul chaton survivant, cette chatte dévoile son adorable caractère au sein de sa famille d’accueil

La passante avait pris l’habitude de nourrir Mot Mot et de lui apporter quelques minutes de tendresse. Un jour, durant son absence, la chatte gestante a accouché. À son retour, la femme a découvert que la chatte s’était débrouillée seule pour donner la vie à un chaton, seul survivant d’un accouchement difficile. Love Meow est revenu sur leur histoire.

« Elle est maintenant en sécurité en famille d’accueil »

La bonne samaritaine a tout de suite choisi de tendre la main à cette chatte qu’elle connaissait bien. Elle lui a ouvert les portes de son foyer, avant de contacter l’association Stray Cat Club, qui s’est chargée de prendre en charge le duo félin. Nommé Tunki, le chaton et sa maman ont rapidement trouvé la place nécessaire dans une famille d’accueil.

Une maman en or

Mot Mot a rapidement démontré qu’elle était une parfaite maman, toujours attentive à son petit et soucieuse de ses besoins. Le duo a trouvé sa place parmi les couvertures douces et les coussins réconfortants, ce qui a grandement aidé à son épanouissement. Plusieurs photos partagées par la mère d’accueil témoignent de la complicité régnant entre Mot Mot et Tunki, toujours lovés l’un contre l’autre.

« Mot Mot apprend à faire confiance »

Très impliquée dans son rôle de maman, Mot Mot a aussi dû apprendre faire confiance en l’humain, ce qui n’était pas gagné au départ. Sa mère d’accueil a procédé progressivement et expliquait : « Mot Mot apprend à faire confiance. Elle est curieuse de l’affection, miaule souvent et aime beaucoup qu’on lui frotte le ventre lorsqu’elle se sent suffisamment en sécurité. Bien qu’elle ne soit pas encore tout à fait un chat de genoux, elle teste courageusement ce que le confort et l’amour pourraient être ».

La maman a aussi pris l’exemple sur son chaton, beaucoup plus téméraire.

« Ils commencent tout juste un nouveau chapitre »

Idéalement, cet inséparable duo serait à adopter ensemble. Ils ont trouvé un parfait équilibre au sein de cette famille qui leur donne tout et les prépare pour un bel avenir chez des adoptants. Nous souhaitons le meilleur à cette courageuse maman et son petit plein d’énergie.