Le pet-sitter de cette chatte qui se prend pour un chien ne se lasse pas de sa voix typiquement canine (vidéo)

Quand on ferme les yeux et qu’on écoute Sasha s’exprimer, on pourrait jurer qu’on est en présence, non pas d’une chatte, mais d’un chien. Cette adorable féline à la fourrure généreuse et élégante émet en effet des sons bien plus proches du registre canin que de celui de son espèce.

Quand sa famille s’absente, c’est à un pet-sitter que revient la tâche de prendre soin de Sasha et de veiller à ce qu’elle ne manque de rien. Pour le jeune homme en question, la mission n’est pas de tout repos, même si on imagine bien que sa passion pour les animaux l’aide à surmonter les difficultés que son métier est susceptible de comporter. Cette chatte possède un caractère bien trempé et n’est pas du genre à se taire lorsqu’elle est contrariée ou estime que l’on ne s’occupe pas correctement d’elle.



@brblegday / TikTok

Une « chatte-chienne »

Se faisant appeler « @brblegday » sur TikTok, le pet-sitter connaît donc parfaitement le tempérament de Sasha, ainsi que ses particularités vocales. Certains des cris qu’elle pousse ressemblent à ceux d’un chien et il ne s’en lasse pas. C’est ce dont on peut se rendre compte dans une vidéo qu’il a postée le 4 mai 2025, ayant généré près d’un million de vues et relayée par Parade Pets. La voici :

@brblegday No, Sasha’s not my baby. No, she’s not choking. No, I don’t touch, talk, or go near her unless she comes to me first. Yes, she’s ready to be fed. Yes, she’s healthy. Yes, she lives a happy, princess lifestyle. #catsoftiktok #petlover ? original sound - brblegday

Tranquillement assise, la chatte émet des grognements et des aboiements « étouffés » semblable à ceux d’un canidé mécontent. Les « salut Sasha » que son pet-sitter lui adresse gentiment ne suffisent clairement pas à atténuer sa mauvaise humeur.

« Non, Sasha n’est pas mon bébé, tient à préciser l’auteur de la vidéo en légende. Non, elle n’est pas en train d’étouffer. Je ne la touche, lui parle ou ne m’approche d’elle que lorsqu’elle vient vers moi en premier. Oui, elle est prête à être nourrie. Oui, elle est en bonne santé. Oui, elle mène une vie de princesse heureuse. »

« Une boule de poils et d'émotions »

Dans une autre vidéo, tout aussi surprenante, on peut voir la chatte s’agiter autour du pet-sitter et se frotter contre ses jambes tout en feulant, miaulant et grognant… Comme si elle ne savait pas elle-même si elle devait être ravie ou irritée par sa présence.

A lire aussi : Dans la rue, elle s’est battue pour ses 5 chatons, jusqu’à ce qu’on lui offre enfin un peu de répit

« Cette fille est une boule de poils et d'émotions », dit d’elle @brblegday.