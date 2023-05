Il rend un hommage émouvant et plein de créativité à son chat disparu après 10 ans d’amitié (vidéo)

Un street artiste américain a vécu l’épreuve que tout propriétaire d’animal de compagnie redoute ; le décès de ce dernier. Il a décidé de lui rendre hommage à sa façon, en usant de son art et en y mettant toute son émotion.

L’homme en question se fait appeler Abstract Dissent et publie sur TikTok sous le nom d’utilisateur « @ho&kato1852347 ». Il habite Salisbury, en Caroline du Nord (Etats-Unis), où il s’adonne à son activité de graffeur.

Avec ses rouleaux et ses bombes de peinture, il réalise de superbes fresques murales chez lui comme en ville. Des établissements font régulièrement appel à ses services pour la décoration de leurs murs. On peut d’ailleurs découvrir quelques-unes de ses superbes créations sur son compte TikTok, comme cette vidéo où il a paré les couloirs d’une école élémentaire.

Une autre séquence nous fait découvrir l’œuvre qu’il a créée à la mémoire de son chat décédé. Relayée par PetHelpful, elle totalise des centaines de milliers de vues sur la plateforme TikTok depuis sa publication le vendredi 21 avril.

Le félin en question s’appelait DeeZee. Il était plus qu’un ami pour Abstract Dissent, qui le compare à un frère. Ils avaient partagé 10 belles années de bonheur et de complicité.

Malheureusement, la santé du chat s’était détériorée et l’animal était en très grande souffrance. Son propriétaire avait dû prendre la douloureuse décision de le faire euthanasier chez le vétérinaire.

« J’ai perdu mon frère et meilleur ami »

Pour rendre hommage à DeeZee et effectuer son travail de deuil, Abstract Dissent s’est exprimé à travers ce qu’il sait faire de mieux. Il a réalisé un sublime portrait géant du défunt quadrupède, où l’on découvre son magnifique pelage noir et ses envoûtants yeux d’or.

« J’ai dû faire euthanasier mon chat récemment. Il était à mes côtés depuis 10 ans. Nous avions déménagé à 4 reprises, peut-on lire à mesure que s’enchaînent les étapes de la conception de cette œuvre. J’ai perdu mon frère et meilleur ami. DeeZee était toujours là auprès de moi. L’appeler en rentrant à la maison me manque. J’essaie de vivre sans lui. J’ai des murs à graffitis dans mon jardin. Je me suis donc dit que je pouvais peindre un portrait de mon meilleur ami. Repose en paix DeeZee ».

@hokato1852347 / TikTok