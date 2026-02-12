"Il s’est remis à s’amuser avec comme avant", le retour inespéré d'un chat introuvable depuis 2 ans et recueilli par une gendarme

Quand un chat disparaît sans laisser de traces, l’inquiétude peut vite laisser place au désespoir. Mais pour Eva et son ami à vibrisses, le destin réservait une surprise inattendue après 2 ans d'inquiétude et d'interrogations.

Eva et son chat Obi ont toujours été attachés l'un à l'autre et très complices, depuis l'adoption du félin en 2017. Ils partaient régulièrement en randonnée ensemble. Débrouillard, le matou avait même appris le rappel.

En 2020, le duo avait déménagé, quittant Bourg en Haute-Marne pour s'établir chez le compagnon d'Eva à Lunéville, dans le département voisin de la Meurthe-et-Moselle. C'est là que l'une de ses sorties en solo avait pris une tournure dramatique ; il en était revenu très mal en point, l'abdomen déformé et toussant de manière inquiétante.



Photo d'illustration

La propriétaire du chat l'avait emmené chez le vétérinaire, qui avait constaté une perforation du diaphragme et la remontée d'organes dans sa cage thoracique. Des lésions laissant à penser que le malheureux Obi avait reçu un violent coup de pied.

Il avait dû être mis sous oxygène et opéré. Après l'hospitalisation, Obi avait pu rentrer à la maison.

En mai 2024, il était sorti par une fenêtre laissée entrouverte et n'était plus réapparu depuis, malgré les incessantes recherches de sa maîtresse.

« J’ai fondu en larmes »

Jusqu'à cet appel inattendu reçu de la part d'un vétérinaire basé à 9 kilomètres de Lunéville, à Einville-au-Jard en l'occurrence, le 23 janvier 2026. Le chat venait d'être retrouvé et identifié via sa puce. « Quand on m’a dit que Obi était en vie, j’ai fondu en larmes », confie Eva à L'Est Républicain , qui rapporte cette histoire.

Le quadrupède a donc refait surface après près de 2 années d'absence. Ce retour inespéré auprès des siens, il le doit à une gendarme einvilloise. Celle-ci l'avait récemment découvert, recueilli et emmené chez le vétérinaire pour vérifier son identification.

Obi reçoit actuellement un traitement contre le coryza et devra être opéré d'une tumeur auriculaire.

Rentré à la maison, « il s’est remis à s’amuser avec comme avant », dit son humaine qui lui a remis son jouet préféré, soigneusement gardé depuis sa fugue.