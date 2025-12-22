Abandonnée près des poubelles, une chatte aveugle et sans rancoeur est prête à aimer de nouveau (video)

Betty est une magnifique chatte de 9 ans, qui a été prise en charge par le refuge de la RSPCA de Stubbington Ark, en Angleterre. La boule de poils, concernée par la cécité, avait été abandonnée près des poubelles. Sociable et affectueuse, elle espérait de tout son cœur rencontrer la famille de ses rêves.

Comme le révèle Newsweek, Betty a été abandonnée dans une cage de transport à côté des poubelles. À la suite de son abandon, le refuge animalier The Stubbington Ark, situé à Fareham, l’a prise sous son aile et lui a promis de lui offrir une seconde chance dans la vie.

Petite particularité ? La chatte au pelage noir et blanc est aveugle. Ses bienfaiteurs l’ont décrite comme amicale et affectueuse, malgré sa cécité et les épreuves terribles qu’elle a traversées. « Elle cherche un foyer spécifique, qui peut répondre à ses besoins », précisent ses anges gardiens sur les réseaux sociaux.

@thestubbingtonarkrspca Betty Boop came into our care after she was sadly abandoned in a carrier. ???? Initially she found the cattery environment really stressful, and it quickly became apparent this was because she has partial, if any sight. ???? Despite her challenges, Betty is a sweet and affectionate girl. She loves company and a good chat with all who visit her. ???? She would love a home that is all on one level, to help her move around. Betty would also enjoy supervised access to a fully enclosed and secure garden. ???? She can be homed with secondary school children who would be calm and predictable, so as not to startle her. ?? Visit our website for more info. #animalrescue #rescuecat #catsoftiktok #blindcat #catadoption ? suono originale - sophia ?

Un animal qui a énormément d’amour à donner

Pour booster ses chances de trouver le foyer idéal, les membres de l’organisme ont utilisé le pouvoir des réseaux sociaux. Dans une courte vidéo diffusée sur TikTok, ils présentent leur petite protégée et invitent les adoptants potentiels à venir la rencontrer : « […] Nous savons qu'elle remplira la maison de sa famille pour toujours d'un amour immense. Et si c'était vous ? »

L’association a précisé que la boule de poils avait besoin d’un environnement stable et sécurisé, en raison de sa perte de vue. Un accès à l’extérieur, dans un jardin clos et sécurisé, était également possible.

© @thestubbingtonarkrspca/ / TikTok (capture d'écran)

« Une véritable reine »

Après avoir subi les affres de l’abandon, Betty rêvait de savourer pleinement le bonheur de la vie de famille. Grâce au dévouement de ses sauveurs et à la vidéo largement partagée, la chatte aveugle a vu son vœu s’exaucer !

« Grâce à la magie des réseaux sociaux, nous avons trouvé sa nouvelle famille pour la vie, et ils vont traiter notre Betty comme une véritable reine ! », déclare le refuge dans une nouvelle publication, datant du 14 novembre.

Désormais, Betty ne se sentira plus jamais seule. Aimée et en sécurité, elle profite de la seconde chance qui lui a été si généreusement offerte.

A lire aussi : Au refuge, une mère chatte et son fils refusent de se séparer, espérant ensemble le foyer qui changera tout (vidéo)