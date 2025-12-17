Trouvé dans une flaque d’eau, un chaton de quelques jours avec un cœur de battant prend sa revanche sur la vie

Fallon était âgée de seulement quelques jours, quand elle a été trouvée dans une flaque d’eau. Glacée, la petite orpheline a été conduite en urgence dans un lieu sûr. Avec l’aide de sa famille d’accueil, le chaton femelle s’est courageusement battu pour le droit à la vie. Voici son histoire.

Il y a quelque temps, une personne a découvert 3 minuscules boules de poils dans une flaque d’eau sur une terrasse. Les chatons, âgés de quelques jours et transis de froid, ont été confiés en urgence à l’association IndyHumane, qui les a placés dans une couveuse.

Malheureusement, 2 membres de la portée ont exhalé leur dernier souffle, malgré les nombreux efforts pour les sauver. Seule la petite Fallon, qui ne pesait que 110 g à son arrivée, s’est accrochée de toutes ses forces pour rester en vie.

Petite coquetterie de la nature : Fallon est une chatte polydactyle, c’est-à-dire qu’elle possède plusieurs orteils supplémentaires !

© Kelsey

Une exploratrice, avide de découvrir le monde

Comme le rapporte Love Meow, le chaton femelle a fait preuve d’une ténacité remarquable et avait le cœur d’une battante. Kelsey, bénévole à l’IndyHumane et famille d’accueil, a remarqué sa détermination dès le premier jour.

« Elle s'est tout de suite habituée et a pris le biberon sans problème. J'ai vite su qu'elle allait bien se débrouiller, car c'était vraiment la plus facile à nourrir au biberon, confie sa bienfaitrice, peut-être que le fait de tenir le biberon avec ses orteils supplémentaires y était pour quelque chose. »

© Kelsey

Lorsque ses jolies prunelles se sont ouvertes, Fallon était déterminée à croquer la vie à pleines dents et à vivre des myriades d’aventures.

Elle a commencé à explorer son nouveau nid douillet, à tester ses limites et à sauter sur les petits meubles. « Elle s’épanouissait et ne cessait de grandir », indique Kelsey.

© Kelsey

Une nouvelle meilleure amie

Au fil du temps, Fallon a pris du poids et gagné en assurance. Elle s’est également liée d’amitié avec Tucker, un matou « qui n’appréciait généralement pas les chatons ». Lors de leur première rencontre, le félin « l’a reniflée, puis a frotté sa tête contre la sienne ».

Mais la petite boule de poils avait soif de jeux et rêvait d’un ami avec qui faire les 400 coups. Pendant ce temps, une autre bénévole s’occupait d’un chaton unique, Isla, qui avait également besoin d’un compagnon de jeu.

© Kelsey

C’est ainsi que les bénévoles ont eu l’idée d’une rencontre entre Fallon et Isla. « Leur première rencontre a été… intéressante. Isla, qui avait une semaine de plus que Fallon, la griffait et lui crachait dessus, explique Kelsey, 24 heures plus tard, elles étaient inséparables. »

« Elles adorent jouer ensemble et être simplement proches l'une de l'autre, poursuit-elle, je suis tellement contente d'avoir pu offrir une compagne à Fallon pour le reste de son séjour en famille d'accueil. »

© Kelsey

Il y a quelque temps, le sort de Fallon trouvée dans une flaque d’eau était incertain. Sa vie ne tenait qu’à un fil. Aujourd’hui, la jeune chatte savoure sa seconde chance en foyer d’accueil, en compagnie de sa sœur de cœur.