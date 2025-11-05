Des employés déploient de gros moyens pour retrouver la chatte qui vit au magasin, embarquée dans un camion de livraison

Depuis de nombreuses années, Francine est choyée par les employés du magasin au sein duquel elle vit. Elle fait un peu partie des meubles et tout le monde s’est beaucoup attaché à elle. Alors, le jour où elle a disparu, ses amis de longue date ont remué ciel et terre pour la retrouver.

Francine était autrefois une chatte errante, mais a trouvé l’hospitalité au sein d’un magasin d’équipements intérieur et extérieur à Richmond (États-Unis). Bien plus qu’un simple toit sur sa tête, la féline a aussi gagné une véritable famille qui se préoccupe d’elle. Quand elle a disparu, ses amis ont alors tout fait pour la retrouver, quitte à employer les gros moyens.

L’annonce de la disparition du quadrupède bien-aimé a bouleversé les employés du magasin, mais aussi tous ceux qui connaissaient la chatte. Cette dernière a profité de l’arrivée d’un camion de livraison pour aller explorer sa cargaison. En fermant les portes, le conducteur n’a pas vu qu’il l’avait enfermée et est parti avec elle, rapportait 97x .

@wheresfrancine / Instagram

Des recherches incessantes

Les employés ont rapidement remarqué son absence et ont immédiatement lancé des recherches. 2 habitants de la ville, Elise Gilmore et Chas Nabi, ont décidé de créer une page Instagram à la chatte afin que son minois fasse le tour de l’État. Plus de 37 mille personnes se sont abonnées au compte, ce qui montre la portée de cette affaire.

Parallèlement, une caméra thermique a été utilisée par l’entreprise pour tenter de localiser l’animal. Les associations locales ont également été informées de la disparition au cas où elles recevraient un signalement concernant la féline : « Tout le monde travaillait ensemble pour trouver des idées, des suggestions, des choses que nous pourrions suggérer à Lowe's afin, espérons-le, de ramener Francine à la maison le plus rapidement possible », témoignait un porte-parole de l’organisme SPCA.

Une excellente nouvelle

Après plusieurs semaines de recherche, un employé du magasin a repéré une petite silhouette familière sur la caméra. Aucun doute possible : il s’agissait de Francine ! Il est allé la récupérer et la chatte s’est mise à miauler en le voyant. Le directeur, Mike Sida, n’oubliera certainement jamais le moment des retrouvailles : « Je ne peux pas décrire ce que j'ai ressenti quand nous avons réalisé que c'était elle [...] Nous étions tous illuminés », confiait-il.

Depuis, Francine a consulté un vétérinaire et est en bonne santé. Elle a repris sa petite routine ordinaire aux côtés de ses humains et amis préférés.