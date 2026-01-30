En adoptant un minuscule chaton, elle ne s’attendait pas à ce qu'il prenne une telle envergure en l'espace de quelques mois (vidéo)

Craquer pour un chaton, c’est parfois ignorer à quel point certains félins peuvent évoluer avec le temps. L’histoire de Sprout, relayée sur les réseaux sociaux, illustre avec tendresse et surprise les métamorphoses possibles de ces sublimes créatures.

Adopter un chaton, c’est souvent se laisser séduire par sa douceur, sa fragilité et sa petite taille. Carly Thomas, qui habite la province de l’Ontario au Canada, en a fait l’expérience récemment en accueillant un petit Sibérien nommé Sprout.

A peine arrivé chez elle, le félin semblait n’être qu’une minuscule boule de poils aux yeux bleus perçants, pesant seulement 700 grammes. La jeune femme de 29 ans pensait alors qu’il resterait un petit chat, adapté à son espace de vie cosy et à ses routines tranquilles. Elle n’était visiblement pas préparée à sa transformation spectaculaire.



Le récit de Carly Thomas, partagé sur Instagram et relayé par Newsweek , est devenu viral en quelques jours. Les images montrent d’abord Sprout comme un tout petit chaton, puis quelques mois plus tard, comme un véritable “gros nounours” étalé sur le canapé. Son généreux pelage colorpoint et sa taille impressionnante contrastent avec la fragilité de son apparence initiale.

“Il est tellement mignon et petit, je ne pensais pas qu’il deviendrait aussi gros ! 7 mois plus tard…”, peut-on lire de la part de la propriétaire de l’animal en légende de sa publication.

L’évolution de Sprout est tout à fait normale pour un chat Sibérien, les représentants de cette race étant connus pour leur croissance lente. Comme le précise Carl Thomas dans les commentaires, son ami à vibrisses, maintenant âgé de 11 mois, pèse déjà près de 5 kilogrammes. “Les chats sibériens atteignent leur taille adulte vers 3 ans, donc il a encore beaucoup de marge pour grandir”, explique-t-elle.

“Ai-je ramené un chaton ou un chien?? Il était tellement mignon petit… Ne vous méprenez pas, il est toujours adorable, mais j’aimerais pouvoir revenir en arrière et le câliner encore plus à ce moment-là”, ajoute-t-elle avec humour et tendresse.

Un compagnon doux et affectueux

Malgré son impressionnante croissance, Sprout reste un compagnon affectueux et observateur. Carly Thomas partage régulièrement ses moments de complicité sur Instagram, capturant le quotidien de son chat qui, bien qu’imposant par sa taille, conserve toute sa douceur.

Son histoire rappelle aux futurs propriétaires de chats Sibériens et d’autres races (Maine Coon, Norvégien, Savannah, Bengal…) de prendre en compte leur lente maturation et leur potentiel à devenir de véritables géants à l’âge adulte. Cela fait partie des principaux aspects de la possession responsable.