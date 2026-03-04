Cette chatte sauvée de l'errance révèle une passion pour les verres d'eau, qu'elle préfère même aux friandises

Ce que Winnie aime plus que tout dans la vie, ce sont son humaine et les… verres d'eau. Cette chatte snobe même les friandises au profit de ces derniers.

La meilleure amie de Samantha est une adorable chatte rousse qu'elle a sauvée de l'errance et qui répond au nom de Winnie. Elle raconte leur rencontre et l'étonnante passion de la féline dans un reportage de The Dodo .

Tout avait commencé lorsque la jeune femme avait remarqué la minette errante alors que celle-ci s'aventurait de plus en plus souvent devant chez elle. Elle arrivait principalement la nuit, puis repartait. « J'avais alors commencé à lui laisser à manger », dit la maîtresse des lieux.



The Dodo

Tous les soirs, la chatte se présentait devant la porte, prenait son repas, puis disparaissait. Ce rituel avait duré un bon mois, puis Samantha avait enfin réussi à la toucher et à la caresser. L'animal recevait des caresses probablement pour la première fois de sa vie.



The Dodo

Elle avait essayé d'attirer Winnie à l'intérieur, mais la féline n'était pas encore tout à fait prête à franchir la porte. Samantha ne s'est pas découragée, et après de multiples tentatives, elle a finalement réussi à la convaincre d'entrer.



The Dodo

Après avoir été installée à la maison, la chatte a émis des miaulements plaintifs quasiment non-stop pendant 24 heures, puis s'est complètement arrêtée. Elle a fini par comprendre qu'elle était en sécurité et entre de bonnes mains.



The Dodo

Très vite, Winnie et Samantha sont devenues inséparables.



The Dodo

« Une merveilleuse addition à notre famille »

La chatte a également révélé une attirance inattendue pour les verres d'eau. « Un jour, j'avais un verre d'eau glacée. Je l'ai vue venir et boire dedans », raconte son adoptante. C'est devenu une habitude depuis.



The Dodo

Elle préfère même cela aux gâteries. « Winnie n'est pas motivée par les friandises. Elle l'est par les verres d'eau », explique Samantha, qui l'a emmenée chez le vétérinaire pour s'assurer qu'un aucun problème de santé n'y était associé. L'examen a confirmé qu'elle était en pleine forme.

« Winnie a été une merveilleuse addition à notre famille », conclut son humaine.

