"Il est très doué pour jouer les malnutris" : les propriétaires d’un chat gourmand et charmeur demandent gentiment aux voisins de ne plus le nourrir

© Facebook

Une affiche placardée devant le domicile de la famille d’un chat en surpoids demande aux gens de ne plus lui donner à manger. Ses propriétaires y expliquent qu’il est bien nourri et qu’il a un talent certain pour obtenir des friandises en extra en usant de son regard séducteur, ce qui est mauvais pour sa santé.

Dans « Shrek », le Chat potté se sert de son irrésistible regard pour obtenir ce qu’il désire. Le félin dont il est question ici en fait de même pour satisfaire son insatiable gourmandise. Le problème, c’est que cela lui fait prendre du poids et le rend malade. C’est ce qu’expliquent ses propriétaires sur une affiche comportant un message adressé au voisinage, demandant aimablement à ceux qui succombent à son charme et le nourrissent d’arrêter de le faire.

« Donnez-vous à manger à ce chat ? ». Le titre interpelle les voisins qui, croyant bien faire, cèdent aux yeux et aux miaulements implorateurs dudit quadrupède, et lui offrent de la nourriture, rapporte le Daily Mail.



Pourtant, assurent les auteurs de l’affiche qui remercient les destinataires pour leur générosité, l’animal mange bien à sa faim à la maison, recevant 3 bons repas par jour et des friandises. Lui est bien content de s’en voir donner davantage : « Il est très doué pour jouer les démunis et les malnutris », poursuit le message. Il est accompagné de 3 photos, dont une où on voit le félin à la robe rousse à l’œuvre, faisant les yeux doux pour avoir de quoi se régaler.

Un chat à « l’estomac sensible »

L’affiche s’adresse aussi aux personnes chez lesquelles ce chat s’introduit en douce pour voler quelques croquettes ou de la pâtée. Toute cette nourriture en plus est très mauvaise pour sa santé, lui qui « a un estomac très sensible » et qui en est souvent malade.

« Nous apprécierions vraiment que vous cessiez de le nourrir », indique l’affiche, qui se conclut par ce post-scriptum : « Si vous ne le nourrissez pas intentionnellement et qu’il se faufile chez vous pour manger, nous en sommes navrés ».

Une femme a pris l’affiche en photo et l’a partagée sur Facebook. « Ce n’est pas mon chat, mais nous en avions un comme ça », a-t-elle indiqué en légende. En commentaire, une personne a dit qu’il lui était déjà arrivé de donner à manger à un chat, roux lui aussi, et qui maîtrisait l’art de quémander. Il ne se gênait d’ailleurs pas pour s’inviter chez elle et prendre ses aises : « Il venait et se servait dans la gamelle de mon chat ». Mais un jour, « il avait une note attachée à son col demandant de ne plus le nourrir, poursuit l’intéressée. J’en ai renvoyée une pour faire savoir à sa famille qu’il se servait ».