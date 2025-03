Une chatte "errante" recueillie par le personnel d'une pension canine y passe plusieurs mois avant que sa puce ne révèle son passé troublant

En recueillant une chatte qu’ils croyaient errante et sans famille, les employés d’une pension pour chiens étaient loin de se douter qu’elle avait déjà une maison et que ses humains la cherchaient depuis plusieurs années. C’est son passage par une association – et la lecture de sa puce d’identification – qui a révélé son histoire.

An août 2024, le personnel d’Aardvarks Adventureland, une pension canine située à Vallejo en Californie (Etats-Unis), avait remarqué une chatte qui passait de plus en plus de temps devant l’établissement.

Ses visites avaient lieu surtout la nuit. L’équipe nocturne avait déposé une caisse de transport pour lui permettre de rester à l’abri des éléments et avait commencé à lui laisser à manger.

Un jour, la féline à la robe tigrée et aux yeux verts est apparue le matin, contrairement à son habitude. « J'ai ouvert la porte et elle m'a laissée interagir avec elle, raconte Day Lopez, gérante d’Aardvarks Adventureland, au Times-Herald. Pendant toute la journée, elle est restée dehors dans la cour avant et a dormi la plupart du temps ».

La chatte, que ses hôtes ont appelée Catdog, était de plus en plus à l’aise dans la pension. Day Lopez et ses collègues l’ont soignée et vermifugée. Ils ont ensuite réalisé qu’il valait mieux la confier à une association « pour qu’elle puisse avoir une vie meilleure, où elle ne serait pas constamment entourée de chiens ».



Aardvarks Adventureland

Le 18 février 2025, Catdog a atterri au refuge de la Humane Society of the North Bay. Les bénévoles l’ont passée au lecteur de puce d’identification et constaté qu’elle en possédait effectivement une. Elles ont contacté le propriétaire de la chatte, qui n’en croyait pas ses oreilles.

Mimi était introuvable depuis 2020

Il leur a en effet expliqué que l’animal, qui s’appelle en fait Mimi, était en fugue depuis 5 ans. Bien que la famille habite Vallejo, ses incessantes recherches étaient restées infructueuses.

Mimi est donc rentrée chez elle et a retrouvé ses humains, avec lesquels elle va pouvoir rattraper le temps perdu.

« Si vous trouvez un chien ou un chat perdu, apportez-le chez un vétérinaire ou dans un refuge près de chez vous, dit Mei Wang, bénévole à la Humane Society of the North Bay. S'il porte une puce électronique, ils pourront la lire grâce à un appareil ».