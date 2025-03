Connue pour son impulsivité, cette chatte fait preuve d'une tendresse jamais observée avec sa petite sœur humaine et aveugle (vidéo)

Alexis et Bryce vivent en Floride (États-Unis), avec leur petite fille de 18 mois, Zelda. Propriétaires de 3 chats et un chien, ils ont dû faire face à une épreuve importante lorsqu’ils ont appris que leur bébé était atteint de cécité dû à un problème congénital de rétine. Face au handicap de Zelda, ils appréhendaient la réaction de Wheatie, une chatte plutôt compliquée au caractère incernable.

« Elle est comme un interrupteur »

La maîtresse de la chatte confiait à Newsweek : « Wheatie est un chat très affectueux envers mon mari, mais elle a ses moments avec moi. Elle est comme un interrupteur et se met à m’attaquer en une seconde ».

Le comportement de la chatte peut être impressionnant car « elle n’hésite pas à siffler, à gifler et même à traquer les visiteurs qui viennent dans la maison ». Il en est de même avec les autres animaux de la maison, sur lesquels il lui arrive de passer ses nerfs.

« Elle s’est avérée être sa meilleure amie »

Évidemment, l’angoisse était présente lors des premiers temps passés à la maison en présence de bébé Zelda. Wheatie a surpris tout le monde en accueillant le nourrisson avec beaucoup de douceur. Alexis soulignait par exemple : « Elle dort dans la même pièce que nous la plupart des nuits et la protège en présence de nos autres animaux ».

« Je suis là pour toi »

Une vidéo partagée sur Reddit est revenue sur un moment fort de la relation entre Wheaty et Zelda. Alors que la petite fille faisait ses premiers pas, elle a été accompagnée par la chatte, très soutenante et prévenante. La maman documentait : « Ma fille a 1 an et demi et commence à marcher, notamment en s’aidant des murs et des meubles. Notre chat le plus fougueux est son plus grand soutien ».

L’harmonie est bien présente entre les 2 : la petite fille babille tout sourire, tandis que la chatte circule autour d’elle, faisant le dos rond et ronronnant.

Un internaute commentait avec justesse : « C’est presque comme si le chat essayait de l’aider ».