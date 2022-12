Il découvre une chatte abandonnée devant sa maison avec une note lui demandant d'en prendre soin

Une chatte abandonnée par son propriétaire, puis vraisemblablement sauvée par un voisin ayant laissé une lettre, a été placée en refuge, rapportait The Star.

Un habitant de Rotherham dans le Yorkshire, en Angleterre, a été surpris de découvrir une caisse de transport pour chat devant sa maison le matin du mercredi 16 novembre. En s’approchant de l’objet, il y a découvert une chatte calico, ainsi qu’un message dont l’auteur demande que l’on prenne soin d’elle.



Rain Rescue / Facebook

Il a alors visionné les images enregistrées par sa caméra de surveillance et constaté que quelqu’un avait déposé l’animal vers 3 heures du matin, alors qu’il faisait 8°C.

Dans la lettre en question, il est précisé que la chatte répond au nom de Lilly. « S’il vous plaît, prenez soin de cette chatte. Elle a été abandonnée par un voisin et avait déjà eu 2 portées cette année », peut-on y lire. L’auteur ajoute que Lilly était affamée et que si rien n’avait été fait, elle serait tombée enceinte une 3e fois.

Contactée, l’association locale de protection animale Rain Rescue est intervenue rapidement. Elle a placé la chatte dans son refuge, où elle a été examinée par ses vétérinaires. La chatte n’étant pas pucée, les bénévoles ne pourront probablement jamais retrouver son propriétaire.

« Une petite dame effrayée et perdue »

« C'est une petite dame effrayée et perdue en ce moment, ne sachant pas si elle reviendra un jour chez elle », indique Rain Rescue sur sa page Facebook.

Au sein de l’association, on ne sait pas encore quand elle pourra être proposée à l’adoption. Ce qui est certain, en revanche, c’est que Lilly ne souffrira plus du froid, de la faim et de la fatigue induite par la grossesse.

Rain Rescue a lancé un appel aux dons pour l’aider à prendre soin de la chatte.