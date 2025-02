Atteint de strabisme, ce chat abandonné garde l’espoir de trouver enfin la famille qui saura l’aimer tel qu’il est

Le physique ne fait pas tout et Finn en est la preuve parfaite. Abandonné par ses maîtres après leur déménagement, le jeune chat s’est retrouvé seul. Immédiatement, il a été pris en charge par une association et récupéré par une famille d’accueil à qui il prouve chaque jour que sa particularité physique n’est qu’une broutille.

On a beau dire que le physique n’est pas important, y compris chez nos amis les animaux, beaucoup de gens apprécient tout de même d’avoir un très beau chien ou un très beau chat. Pour cette raison, Finn a du mal à intéresser de futurs adoptants… Il faut dire que le chat roux présente un strabisme très prononcé qui lui donne un regard des plus étranges et de nombreuses petites tâches noires sur la truffe et les lèvres. Pourtant, les bénévoles de Greenpoint Cats ainsi que sa famille d’accueil l’assurent : Finn est le plus adorable de tous les chats. “Ce fût le coup de foudre lorsque nous avons vu Finn pour la première fois. Il est un compagnon calme et apprécie la vie. Il passe son temps allongé, généralement sur les bras de son humain, les genoux ou la poitrine”, a confié un membre de sa famille d’accueil au média LoveMeow.

Un chat très câlin

“Il aime être en présence des humains et n'est pas nerveux lorsque de nombreux pieds passent à côté de lui. Il n'y a pas un son de sa part au milieu de la nuit, il dort généralement au lit avec ses humains et ronfle légèrement”, ajoute cette même personne. Très câlin et tactile, Finn cherche sans arrêt le contact et n’hésite pas à venir voir curieusement tout ce que font ses humains, surtout lorsque ces derniers sont dans la cuisine et qu’il peut ramasser quelques miettes ! D’ailleurs, Finn est un gros gourmand… “Lorsque vous préparez son repas, il miaule jusqu'à ce que le bol apparaisse devant lui. Puis il l'avale, parfois en grognant, comme pour repousser quiconque pourrait rivaliser avec lui pour la nourriture”, affirme la bonne samaritaine qui s’occupe quotidiennement de lui.

Aujourd’hui, Finn est toujours en attente d’une famille définitive qui saura l’aimer et prendre soin de lui pour la vie. Malgré son strabisme, il voit parfaitement bien et est en excellente santé. Sa famille d’accueil insiste même sur le fait qu’il est très joueur et sociable. “Il est plein d’énergie (...). Il aime les enfants bruyants, tous les chats, et tolère même la compagnie des chiens baveux !”, affirme-t-elle.

À 6 ans, il est temps pour Finn de trouver sa vraie famille. "C'était un chat malchanceux qui a été abandonné par ses humains, mais sa chance a tourné lorsqu'on l’a trouvé”, a conclu sa famille d’accueil, prête à tout pour l’aider.

