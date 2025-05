Dans la rue, elle s’est battue pour ses 5 chatons, jusqu’à ce qu’on lui offre enfin un peu de répit

Selkie a eu des chatons relativement jeune. Elle a tout de suite reçu des responsabilités, d’autant plus qu’elle vivait dans la rue, monde impitoyable pour les félins. Néanmoins, des bienfaiteurs ont allégé sa charge lorsqu’ils ont découvert la famille et lui ont offert un foyer d’accueil.

Selkie, une chatte au pelage noir et blanc, a donné naissance à 5 adorables chatons, dont elle a pris grand soin. Elle s’est d’abord occupée d’eux seule, avant d’accepter la main qui lui était tendue. Des membres de l’association Best Friends Felines sont en effet passés à l’action pour lui offrir une vie bien différente.

Selkie est une ancienne chatte errante qui a été récupérée par des sauveteurs, puis placée au refuge, rapportait Love Meow. Au moment de son sauvetage, elle se trouvait avec sa progéniture, soit 5 chatons, qui nécessitaient des soins spécifiques. Les membres de Best Friends Felines étaient en mesure de les accueillir au sein d’une famille d’accueil bénévole et les ont donc récupérés.

Une mère dévouée

Lorsque les bienfaiteurs ont fait la rencontre de Selkie, ils ont été séduits par sa personnalité très douce : « C'est une âme douce, avec un doux gazouillis et un ronronnement apaisant et mélodieux qui apporte la paix dans n'importe quelle pièce », partageaient-ils. Elle était aussi une excellente mère pour ses petits, allant jusqu’à mettre sa santé de côté. La féline n’avait effectivement pas mangé à sa faim jusqu’à présent et semblait fatiguée, mais cela ne l’empêchait pas d’assurer son rôle de maman.

Quand ses hôtes ont commencé à s’occuper des chatons, Selkie les a volontiers laissé faire et a d’ailleurs profité de ces moments pour se reposer. Elle gardait un œil bienveillant sur eux, mais pouvait enfin souffler. Petit à petit et à mesure que les félins grandissaient, leur mère a appris à se détendre.

Elle a pris goût aux moments partagés avec ses humains et a même commencé à s’amuser avec des jouets, chose qu’elle n’avait certainement jamais faite auparavant : « Elle commence tout juste à réaliser que les jouets sont amusants et que la vie peut désormais aussi tourner autour d'elle », confiait Best Friends Felines.

Ce qu’elle ne sait peut-être pas encore, c’est qu’il s’agit de sa vie dorénavant. Elle n’aura plus jamais à penser pour 6, mais pourra se concentrer sur son propre bien-être, et ce, d’autant plus quand elle aura trouvé sa maison pour la vie.