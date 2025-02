Malgré son amputation, Birthday, la chatte retrouvée congelée, revient avec d’excellentes nouvelles

Il y a quelques jours seulement, Birthday était sur le point de rendre son dernier souffle. Tétanisée par le froid, la chatte n'avait plus la force de se mouvoir. Une personne au grand cœur a remarqué sa détresse et a changé son destin. Aujourd'hui, la féline prend une revanche sur la vie.

L'histoire de Birthday, rapportée par l'équipe rédactionnelle de Woopets dans un précédent article, ne vous a peut-être pas laissés indifférents, et pour cause. La chatte a été piégée par une vague de froid en Pennsylvanie (États-Unis), et s'est retrouvée en bien mauvaise posture. Sauvée in extremis par une bienfaitrice, elle a dû franchir encore des obstacles par la suite, mais peut désormais profiter d'un quotidien paisible

Quand Birthday a été secourue, ses sauveteurs ont mis plusieurs heures à faire remonter sa température corporelle. Ils ont soigné ses blessures, mais l'une d'elles était particulièrement préoccupante. En effet, la patte de la féline s'était infectée, et le froid n'avait rien arrangé.

Trish Cole / Facebook

Une battante

Malgré la douleur et le stress endurés au cours des dernières heures, Birthday s'est montrée particulièrement affectueuse envers ses bienfaiteurs. Elle s'est réconfortée dans les bras de ces derniers et semblait les remercier de l’avoir secourue. Heureusement, le parcours du quadrupède vers la guérison n'était pas encore terminé. Les vétérinaires ont jugé l'état de sa patte bien trop grave pour pouvoir la soigner et une opération a été programmée pour l'amputer.

Tout s'est bien passé et Birthday s'est retrouvée avec un tout nouveau corps. Cette fois, elle était prête à prendre un nouveau départ. Elle a poursuivi sa convalescence chez Carly Toth, la bienfaitrice qui s'était occupée d'elle après son sauvetage. Cette dernière est tombée sous son charme : « Elle est aussi amicale que possible. Elle est douce comme un agneau » affirmait la bénévole dans un témoignage rapporté par Love Meow.

A lire aussi : Une jeune chatte errante s'offre une nouvelle vie en s'invitant à bord d'un tracteur (vidéo)

Une nouvelle vie

Carly n'est pas la seule à avoir été séduite par la personnalité attachante de la rescapée. Quand elle se trouvait à la clinique, une assistante vétérinaire nommée Lizzie B a passé du temps à ses côtés. Elle n’est pas parvenue à l’effacer de sa mémoire tant la chatte l’avait marquée. Alors, quand le moment est venu, il était évident pour elle de l’adopter : « Ce n’était même pas un choix conscient. Je me suis dit que je ne pouvais pas la laisser partir, que je devais simplement la garder dans ma vie ».

Birthday a rejoint sa nouvelle maison pour commencer sa nouvelle vie entourée d’amour et de bienveillance.