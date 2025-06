Cette chatte semblait farouche et distante au refuge, mais s’est métamorphosée dans les bras de ses nouveaux parents

Katie et son compagnon, qui résident dans le district de Battersea (Londres, Royaume-Uni), ont été prévenus : Hettie est au premier abord une chatte timide qui n’accorde que très rarement sa confiance aux humains. Cette face de sa personnalité, c’est celle qu’elle montrait au refuge. Une fois arrivée dans sa maison, tout a changé.

Tyle Eyre, à la tête du refuge Battersea Dogs and Cats Home, se souvient d’une chatte timide, « une petite fille extrêmement inquiète à son arrivée ». Cela s’expliquait sans aucun doute par les jours qui précédaient où elle a été retrouvée : « abandonnée dans une boîte Hettie the Hoover » (marque anglaise d’aspirateurs).

@battersea / Instagram

« Tous les bruits forts ou soudains l’effrayaient »

Passant de son carton au box du refuge, la petite chatte calicot a eu beaucoup de mal à s’adapter, expliquait Love Meow. Elle était en permanence à la recherche d’un endroit où se cacher, préférant les coins de son box aux interactions avec les bénévoles.

« Hettie a commencé à nouer de beaux liens avec ses soignants humains »

« Tout vient à point à qui sait attendre » est une morale qui va parfaitement à Hettie. En effet, la chatte a fini par sortir de sa réserve et a commencé à accepter l’aide des bénévoles venant à sa rencontre tous les jours. Elle a été entendue en train de miauler, et s’est même prise de passion pour les grattoirs, les « jouets à cordes » et les arbres à chat.

@battersea / Instagram

« Juste besoin d’une famille compréhensive et d’un peu de temps »

Les bénévoles savaient que Hettie pourrait s’épanouir dans une famille, même si la période d’adaptation serait longue et complexe.

Au même moment, un jeune couple était à la recherche d’un félin à adopter : « Nous avons récemment acheté notre première maison, et nous savions qu’il manquait quelque chose pour en faire notre maison », s’exprimait Katie. S’étant renseigné auprès du refuge de leur district, ils ont rapidement fait la connaissance de Hettie, qui venait d’être stérilisée. Après cette intervention, la chatte a pu rejoindre sa nouvelle maison.

Elle est sortie de sa coquille !

Après des premiers jours un peu houleux, la petite chatte est finalement sortie de sa réserve. Se sachant sans doute au bon endroit pour s’établir, elle a attribué toute sa confiance à ses figures d’attachement. Toujours en compagnie de Katie ou de son compagnon, sur le canapé ou au bureau, elle a décidé de s’associer à tous les moments du quotidien.

@battersea / Instagram

Aujourd’hui, Hettie fait le bonheur de ce couple qui aime tout de cette boule de poils bien plus dynamique qu’elle n’y paraît.